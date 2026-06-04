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Este viernes a las 13:15 horas

Los viernes cocinamos con Joseba Arguiñano y un invitado top

Joseba Arguiñano ha dado vacaciones a su padre los viernes para cocinar con un invitado top. ¿Qué nos contarán durante el programa?

Los viernes cocinamos con Joseba Arguiñano y un invitado top

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A partir de este viernes, Joseba Arguiñano será el que encenderá los fogones de Cocina abierta, y lo hará con la ayuda de un invitado muy conocido.

Karlos Arguiñano seguirá mostrándonos sus recetas sencillas todos los días, de lunes a jueves. Y el viernes se convertirá en un espectador más para disfrutar de las recetas que hará su hijo Joseba en buena compañía.

No te pierdas el estreno de Cocina abierta de Joseba Arguiñano, este viernes a las 13:15 horas en Antena 3.

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El momento en el que Joseba le da la sorpresa a Arguiñano: "El viernes ves el programa desde el sofá"

El momento en el que Joseba le da la sorpresa a Arguiñano: "El viernes ves el programa desde el sofá"

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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Programas

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