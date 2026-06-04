Los viernes cocinamos con Joseba Arguiñano y un invitado top

A partir de este viernes, Joseba Arguiñano será el que encenderá los fogones de Cocina abierta, y lo hará con la ayuda de un invitado muy conocido.

Karlos Arguiñano seguirá mostrándonos sus recetas sencillas todos los días, de lunes a jueves. Y el viernes se convertirá en un espectador más para disfrutar de las recetas que hará su hijo Joseba en buena compañía.

No te pierdas el estreno de Cocina abierta de Joseba Arguiñano, este viernes a las 13:15 horas en Antena 3.

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