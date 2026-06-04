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El Rosco | 4 de junio

El final de infarto de David en El Rosco: empate a 23 aciertos... ¡pero condenado a la Silla Azul!

El concursante barcelonés tenía que arriesgar, pero se ha equivocado con la letra con la que hacerlo porque podría haber evitado el fallo.

El final de infarto de David en El Rosco: empate a 23 aciertos... ¡pero condenado a la Silla Azul!

El final de infarto de David en El Rosco: empate a 23 aciertos... ¡pero condenado a la Silla Azul!

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Alberto Mendo
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David ha terminado El Rosco llevándose las manos a la cabeza y con razón. Ha conseguido un extraordinario empate a 23 aciertos con Javier y, sin embargo, ha perdido el duelo. Una mala decisión final le ha condenado a la próxima Silla Azul. La tensión vivida durante el duelo ha contrastado con la magia vivida, instantes antes, con la actuación de Nya de la Rubia: ha emocionado con su voz, su guitarra y una versión especial de ‘Me quedo’ para Pasapalabra.

Nya de la Rubia emociona con su voz, su guitarra y una versión especial de ‘Me quedo’ para Pasapalabra

Los dos concursantes han protagonizado una prueba igualada, aunque dominada en todo momento por Javier. De hecho, sus dos primeros turnos han impuesto una exigencia alta, especialmente el segundo con siete respuestas para situarse ya con 12 letras en verde. El madrileño ha completado la primera vuelta con 20 aciertos, el mismo listón que David ha alcanzado instantes después.

El desenlace guardaba emociones fuertes. Javier ha dado un golpe sobre la mesa para quedarse a sólo dos letras del bote de 592.000 euros. Sin embargo, viendo a su rival pisándole los talones con ese 23-22, ha preferido plantarse. La situación que ha vivido entonces David ha sido de infarto: tenía opciones para dos letras, ha pasado con una de ellas y ha fallado con la otra. Para colmo, cuando ha vuelto a abordar la otra dudosa, ha acertado. De haber jugado al revés, se habría ahorrado el error… y la derrota. ¡Dale al play y descubre lo que ha pasado en este Rosco!

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