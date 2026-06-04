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Subastan por 113.737 euros un guante que Michael Jackson llevó en 1988

El guante contiene joyas de Swarovski. Michael Jackson lo usó para su concierto del 14 de julio de 1988 en el Estadio de Wembley en Londres.

El guante de Michael Jackson.

Subastan por 113.737 euros un guante que Michael Jackson llevó en 1988 | EFE

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Laura Simón
Publicado:

Un par de guantes forrados con joyas de Swarovski que Michael Jackson portó en un ensayo para su concierto del 14 de julio de 1988 en el Estadio de Wembley en Londres fue subastado este miércoles en París por 113.737 euros, informó la casa Aguttes. Se trata del objeto más caro vendido en la subasta de la cuarentena de emblemáticos objetos del cantante estadounidense (1958-2009), procedentes de coleccionistas particulares, que se subastaron hoy.

"En un ensayo, Michael Jackson lanzó el guante a un costado del escenario y un guarda lo recuperó. Al acabar le dijo que se lo quedara porque ya estaba muy desgastado (…) dio muchos objetos tanto a familiares como a empleados", explicó el responsable del departamento de la casa, Arthur Perault.

Otras piezas del artista subastadas

Ya en 1999 otros guantes utilizados por el artista en Seúl (Corea del Sur) y Múnich (Alemania) se vendieron por 36.648 euros y 32.857 euros, respectivamente. Más allá de los guantes, las prendas mejor recibidas en la puja fueron sus sombreros. El más caro, un ejemplar del 'Bad World Tour' (1987-1989) bordado con su nombre y firmado por el artista, alcanzó los 20.220 euros.

Sin embargo, la chaqueta de lentejuelas negras conocida como 'PROTO2' que Michael Jackson vistió en 1987, durante su etapa de colaboración con Pepsi 'Bad', no llegó al precio mínimo de la puja, establecido en 100.000 euros, y por eso no se vendió.

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