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Caso Begoña

El juez Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

La mujer del presidente del Gobierno será procesada por cuatro delitos junto a su asesora María Cristina Álvarez. Mientras que Juan Carlos Barrabés afronta solo los de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado.

Bego&ntilde;a G&oacute;mez

Begoña GómezEFE

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El juez Peinado ha acordado la continuación del procedimiento contra Begoña Gómez, María Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Begoña Gómez se enfrentará a un juicio ante un jurado popular por cuatro delitos, mientras que el magistrado ha dado cinco días a las partes para que presenten su escrito de acusación.

Begoña Gómez será procesada por cuatro delitos

El juez que instruye la causa ha rechazado prorrogar más la investigación que se inició hace dos años en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

Bolaños: "El daño será irreparable"

Prácticamente al instantes de conocerse la decisión del juez, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se ha mostrado contrariado ante la prensa: "Ha hecho daño al buen nombre de la justicia y el daño será irreparable... Me llama la atención esta resolución, sobre todo teniendo en cuenta qué ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid, que dice que no hay nada".

Por otra parte, la mujer del presidente del Gobierno volvió a dar plantón a Peinado hace dos semanas tras no acudir a los juzgados de Plaza de Castilla, como tampoco lo hicieron su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, ni el empresario Juan Carlos Barrabés.

Reclama en su defensa que la resolución se sustenta en "conjeturas y olvidos"

Días antes, la defensa de Begoña Gómez, había recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que su causa sea juzgada por un jurado popular, al considerar que se trata de una resolución "contraria a Derecho" y que se sustenta en "conjeturas" y "olvidos".

Su abogado, Antonio Camacho, criticaba el auto del juez al afirmar que la investigación gira, en realidad, a la condición personal de Begoña: "la única conclusión" es que se la investiga "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

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