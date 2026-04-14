Primeras palabras de Pedro Sánchez tras el procesamiento de Begoña: "Que la justicia haga justicia, el tiempo pondrá todo y a todos en su sitio"

Pedro Sánchez se ha pronunciado sobre el procesamiento de Begoña Gómez desde China, donde se ha reunido con Xi Jinping con motivo de su viaje oficial y desde donde ha conocido la noticia del procesamiento de su mujer por parte del juez Peinado.

Peinado decidió este lunes cerrar la instrucción y procesar a la mujer del presidente del Gobierno por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Además, el juez Peinado pide que la mujer de Sánchez, que se encuentra con él en China, se someta a un jurado popular.

"Que la justicia haga justicia"

Sánchez, que se ha reunido con Xi Jinping en China, también ha reaccionado al procesamiento de Begoña Gómez. "Hablando de derecho, ayer conocimos esta nueva noticia... Yo lo he dicho siempre, yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia, el tiempo pondrá todo y a todos en su sitio", ha dicho.

Moncloa cree que la decisión de Peinado "no es casual"

Antes de estas palabras de Sánchez se producía la reacción de otros miembros del Gobierno sobre el procesamiento de Begoña Gómez. Desde Moncloa cuestionan el fondo de esta decisión judicial, no esconden su indignación y aseguran que "no es casual" que el anuncio se haya producido mientras Sánchez y Begoña se encuentran fuera de España.

Sánchez pide más implicación a China

El presidente del Gobierno ha pedido a China una mayor implicación para detener el conflicto y lograr la paz en Irán. También pide al país asiático "que se abra para que Europa no tenga que cerrarse".

Xi Jinping sitúa a España y China "en el lado correcto de la historia"

Xi Jinping, tras reunirse con Sánchez, ha situado a España y a China "en el lado correcto de la historia" frente a la "ley de la selva", en referencia a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.