Nya de la Rubia emociona con su voz, su guitarra y una versión especial de ‘Me quedo’ para Pasapalabra

Nya de la Rubia ha sido la encargada de poner el broche perfecto a su propia visita a Pasapalabra y también la de todo el cuarteto de invitados que ha estado ayudando a Javier y a David. Junto a ella, Neus Sanz y los hermanos Mikel y Juanma López Iturriaga han puesto su granito de arena para los concursantes y para dejar momentos tan divertidos y emotivos como el que se ha producido en Palabras Cruzadas hablando de sus perros. En este momento, sus mascotas han sido las protagonistas del programa.

Seguro que Nya dedica a Noa muchos momentos con la guitarra como el que ha regalado también a los espectadores de Pasapalabra. La cantante y actriz ha estado charlando con Roberto Leal sobre su nuevo disco, que publicará en noviembre. Además, el presentador ha recordado que la sevillana tiene un lío con este trabajo: “¿Sureña o Levante?”. A ella le gustan los dos nombres porque le recuerdan al sur, así que ha decidido trasladar la duda a sus fans para que opinen en las redes sociales.

Después, Nya ha hecho una preciosa versión de su reciente bachata ‘Me quedo’, que estará dentro de ese álbum. La artista ha enamorado a los espectadores y ha emocionado a Roberto, porque le ha convertido en parte de la letra junto con Pasapalabra. ¡Descubre esta preciosa actuación en el vídeo!

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