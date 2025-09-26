Bolaños insiste en que el juicio a Begoña Gómez es "una cacería" y la oposición les recuerda que con jurado popular no habrá 'lawfare'

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, vuelve a comparecer este sábado a las 18:00 horas ante el juez Peinado. Dos semanas después de su última cita, ya es la quinta vez que asiste a los juzgados de Plaza Castilla desde que comenzó la investigación en abril de 2024. En esta ocasión, el magistrado ha decidido que, si Begoña Gómez termina en el banquillo por presunta malversación, será juzgada por un jurado popular.

A la cita también asistirán la exasesora, Cristina Álvarez, por presuntamente desempeñar funciones privadas para Begoña, y el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, por su cargo de secretario general de Presidencia en el ejecutivo de Sánchez en aquella época. Esta mañana, en un desayuno informativo, Francisco Martín ha asegurado que "está tranquilo".

La cita de mañana sábado, no ha gustado en la Moncloa, no solo por el día y la hora, sino que también hablan de cacería y persecución al entorno del presidente. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, lo ha calificado de "actuaciones judiciales incomprensibles y que hacen daño al buen nombre de la Justicia".

Mientras, la oposición ha aprovechado a "meter baza". Aseguran que el Ejecutivo está colapsado porque está centrado en defenderse de la corrupción. Los populares afirman que el cerco judicial del entorno de Pedro Sánchez se estrecha cada vez más. "No es que hayan tenido una semana, un mes o un año horribilis, es que estamos ante un gobierno horribilis", ha declarado el secretario general del PP, Miguel Tellado. Recuerdan al Gobierno que está vez no podrán hablar de lawfare, si finalmente es un jurado popular quien tiene la última palabra.

Cabe destacar que Begoña Gómez accederá a la sede judicial de Plaza de Castilla por el garaje, tal y como lo hizo en las cuatro ocasiones anteriores. La decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, lo ha autorizado por motivos de seguridad.

Una semana complicada para el círculo cercano de Pedro Sánchez, que sigue agitando las tensiones entre el poder ejecutivo y una parte del poder judicial.

