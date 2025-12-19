Antena3
Dos jugadas deciden El Rosco más tenso: Rosa falla y Manu lanza un órdago

Con empate a 20 aciertos, los dos han escondido sus cartas hasta que ya era inevitable porque sabían que el resultado final no oba a terminar en tablas.

Alberto Mendo
Publicado:

Manu y Rosa han disputado uno de sus duelos más tensos en El Rosco, lo que es mucho decir teniendo en cuenta que ha sido el número 276 entre los dos en Pasapalabra. El desenlace ha sido puro suspense. Antes de este thriller, también se ha vivido comedia gracias al concursante madrileño y los versos de despedida que ha dedicado al cuarteto de invitados formado por Thais Blume, Antonio Velázquez, Santi Alverú y Paula Gallego.

Los invitados de Pasapalabra, fascinados con el poema de despedida de Manu: “No da puntada sin hilo”

Con el mismo tiempo en ambos atriles, el arranque también ha sido idéntico: “Pasapalabra” en la A. Después, han comenzado las diferencias: un buen turno de nueve respuestas de Rosa, Manu también muy enchufado y con ritmo… La igualdad ha terminado plasmándose en un emocionante empate a 20 aciertos.

Sin embargo, los dos concursantes sabían que no iba a ser el resultado definitivo. Han guardado sus cartas todo lo que les ha sido posible. Los siguientes movimientos de ficha han sido decisivos: Rosa ha fallado, mientras que Manu ha sumado dos letras más en verde. La gallega ha visto imposible responder al órdago de su rival. ¡No te pierdas este vertiginoso Rosco en el vídeo!

