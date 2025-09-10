La madre del joven secuestrado por los narcos obligado a ingerir sus heces: "Llegó a casa como desmayado"

Antonio, de 43 años, ha sido víctima de un secuestro de 3 días por parte de un grupo de narcos en El Estrecho. Los narcotraficantes le acusaban de la desaparición de un alijo de cocaína y de heroína. La víctima ha sufrido una tortura de varios días en los que le propinaron golpes y sufrió distintos golpes. Los secuestradores le suministraron sustancias para hacerle evacuar la droga.

Un centenar de agentes se desplegaron en el municipio. Durante 3 días le atan a una silla y recibe puñetazos, cortes y escupitajos. El hombre pide agua y sus secuestradores le dan de beber una mezcla de agua con cemento. Además, han trascendido otras prácticas inhumanas que le infringieron como la de introducirle por el ano agua caliente mezclada con detergente. Le hicieron comer además sus propias heces.

En un primer momento Antonio se niega a colaborar por miedo a sufrir represalias pero finalmente acaba hablando ante la Policía.

"Mi hijo estuvo 3 días amordazado y encadenado soportando cortes"

Isabel es la madre de Antonio. Cuenta que en un primer momento su hijo llegó a casa "como si estuviera desmayado" y no quería hablar. Posteriormente contó que estuvo 3 días encadenado y amordazado soportando cortes. "Le hicieron tragar de todas las porquerías y le hicieron de todo", reconoce. Su hijo tiene miedo a las represalias porque lleva tiempo intentando dejar este negocio.

"España se ha convertido en un depósito de droga sudamericana"

José Félix Ramajo, experto en ciberseguridad, asegura que en otros lugares incluso este tipo de torturas las hubiera sufrido su madre delante del propio involucrado. "El narcotráfico está tan dentro de nuestros pueblos y ciudades que España se ha convertido en un depósito de la droga sudamericana y el hachís marroquí. En España se está optando a tener los mismos conceptos de los narcos sudamericanos y colombianos. Terminarán haciendo que si el hijo no habla involucrarán a a la familia y quien sea para que esta droga aparezca", señala.

