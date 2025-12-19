Antena3
La acuamación, la nueva alternativa a la cremación: "Utilizamos sal y agua"

La acuamación se ha convertido en la alternativa ecosostenible a la cremación tradicional. Philip es el dueño de una empresa de acuamación en Estados Unidos, donde cada vez está más de moda.

Acuamación

La acuamación es un método funerario ecológico que se ha convertido en la principal alternativa a la cremación tradicional. Cada vez son más la personas que lo eligen para despedir a sus seres queridos por su sostenibilidad y cuidado con el cuerpo.

La hidrólisis alcalina o acuamación es un proceso basado en la ciencia que utiliza agua, temperatura y una solución alcalina para reproducir y acelerar la descomposición natural en un entorno controlado, sin el uso de llama. Philip Flores es el propietario desde 2020 de una empresa de acuamación en Estados Unidos, donde cada vez es más habitual recurrir a este método.

"Utilizamos sal y agua y con eso tenemos los huesos", nos cuenta Philip. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

María, criada en una familia de dos padres ciegos: "Lo primero que quisiera ver es el rostro de mi hija"

El negocio de la reventa de juguetes agotados que estalla durante las Navidades

Susana, despedida por comerse los platos preparados de su empresa: la justicia le da la razón

Nuria lleva seis años pasando las Navidades separada de su marido: "Él las pasa con su familia y yo con la mía"

Muchas parejas eligen pasar las Navidades separadas para evitar problemas, cada uno con su familia. Es lo que defiende Nuria, que, desde hace 6 años, no pasa las Navidades con su marido.

Trucos para evitar que te timen con la lotería: esta es la prueba fundamental para detectar un décimo falso

La cercanía de los grandes sorteos multiplica la ilusión… y también los intentos de estafa. Conocer cómo se anulan los décimos no vendidos y detectar las prácticas fraudulentas más habituales es clave para no llevarse un disgusto cuando llega el momento de comprobar la suerte.

“No hace falta que le des tanta emoción”, la concursante más expresiva de La ruleta de la suerte

¡Amparo deslumbra en las pruebas de velocidad!

