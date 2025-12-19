La acuamación, la nueva alternativa a la cremación: "Utilizamos sal y agua"

La acuamación es un método funerario ecológico que se ha convertido en la principal alternativa a la cremación tradicional. Cada vez son más la personas que lo eligen para despedir a sus seres queridos por su sostenibilidad y cuidado con el cuerpo.

La hidrólisis alcalina o acuamación es un proceso basado en la ciencia que utiliza agua, temperatura y una solución alcalina para reproducir y acelerar la descomposición natural en un entorno controlado, sin el uso de llama. Philip Flores es el propietario desde 2020 de una empresa de acuamación en Estados Unidos, donde cada vez es más habitual recurrir a este método.

"Utilizamos sal y agua y con eso tenemos los huesos", nos cuenta Philip. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!