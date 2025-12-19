Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Mejores momentos | 19 de diciembre

Los invitados de Pasapalabra, fascinados con el poema de despedida de Manu: “No da puntada sin hilo”

El concursante ha sorprendido a Thais Blume, Antonio Velázquez, Santi Alverú y Paula Gallego con sus ingeniosos versos.

Los invitados de Pasapalabra, fascinados con el poema de despedida de Manu: “No da puntada sin hilo”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Con el bote de 2.530.000 euros sobrevolando por el plató, Manu y Rosa se han enfrentado de nuevo en El Rosco. Eso sí, antes se han despedido de los invitados que durante los tres últimos programas les han ayudado y han dejado momentos inolvidables. Entre las grandes aportaciones, han destacado las de Santi Alverú: poco antes, en La Pista, ha firmado un pleno perfecto gracias a ser “muy fan” de la película ‘Love actually’.

El momento ‘Love actually’ de Santi Alverú en Pasapalabra: “Muy fan”

Como ya es tradición, Manu ha sorprendido con su poema, esta vez dedicado a Thais Blume, Antonio Velázquez, Santi Alverú y Paula Gallego. Tirando de ingenio con sus nombres y apellidos, los cuatro invitados se han quedado impresionados con “cómo la juega” en sus versos.

“No da puntada sin hilo”, ha valorado Santi. De hecho, el guiño dedicado al actor ha sido el último del poema de Manu y, por lo tanto, la guinda a su improvisación juglaresca. ¡Descúbrelo al completo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Dos jugadas deciden El Rosco más tenso: Rosa falla y Manu lanza un órdago

Dos jugadas deciden El Rosco más tenso: Rosa falla y Manu lanza un órdago

Los invitados de Pasapalabra, fascinados con el poema de despedida de Manu: “No da puntada sin hilo”

Los invitados de Pasapalabra, fascinados con el poema de despedida de Manu: “No da puntada sin hilo”

El momento ‘Love actually’ de Santi Alverú en Pasapalabra: “Muy fan”

El momento ‘Love actually’ de Santi Alverú en Pasapalabra: “Muy fan”

Cruce de cables de Rosa en la Silla Azul: ¡a punto de quedar eliminada de Pasapalabra!
Mejores momentos | 19 de diciembre

Cruce de cables de Rosa en la Silla Azul: ¡a punto de quedar eliminada de Pasapalabra!

VOTA: Tú decides quién será el ganador de La Voz 2025
Minuto a minuto

Cuatro finalistas y un solo ganador: esta noche, sigue en directo todo lo que sucede en la Gran Final de La Voz

Acuamación
Te lo contamos

La acuamación, la nueva alternativa a la cremación: "Utilizamos sal y agua"

La acuamación se ha convertido en la alternativa ecosostenible a la cremación tradicional. Philip es el dueño de una empresa de acuamación en Estados Unidos, donde cada vez está más de moda.

Padres ciegos
Nos lo cuenta

María, criada en una familia de dos padres ciegos: "Lo primero que quisiera ver es el rostro de mi hija"

Gemma y Ricardo son invidentes, pero no le tienen miedo a nada. Pese a las dificultades que suponía criar a una hija solos y sin poder verla, decidieron seguir adelante y formar la familia con la que siempre habían soñado.

Juguetes

El negocio de la reventa de juguetes agotados que estalla durante las Navidades

Despedida

Susana, despedida por comerse los platos preparados de su empresa: la justicia le da la razón

Familia política

Nuria lleva seis años pasando las Navidades separada de su marido: "Él las pasa con su familia y yo con la mía"

Publicidad