Los invitados de Pasapalabra, fascinados con el poema de despedida de Manu: “No da puntada sin hilo”

Con el bote de 2.530.000 euros sobrevolando por el plató, Manu y Rosa se han enfrentado de nuevo en El Rosco. Eso sí, antes se han despedido de los invitados que durante los tres últimos programas les han ayudado y han dejado momentos inolvidables. Entre las grandes aportaciones, han destacado las de Santi Alverú: poco antes, en La Pista, ha firmado un pleno perfecto gracias a ser “muy fan” de la película ‘Love actually’.

Como ya es tradición, Manu ha sorprendido con su poema, esta vez dedicado a Thais Blume, Antonio Velázquez, Santi Alverú y Paula Gallego. Tirando de ingenio con sus nombres y apellidos, los cuatro invitados se han quedado impresionados con “cómo la juega” en sus versos.

“No da puntada sin hilo”, ha valorado Santi. De hecho, el guiño dedicado al actor ha sido el último del poema de Manu y, por lo tanto, la guinda a su improvisación juglaresca. ¡Descúbrelo al completo en el vídeo!