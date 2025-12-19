Antena3
Susana, despedida por comerse los platos preparados de su empresa: la justicia le da la razón

La empresa de Susana decidió echarla al ver que se comía los platos preparados del supermercado en el que trabajaba. Sin embargo, esta ha denunciado y ha conseguido que le diesen la razón, ya que probar los platos era necesario para su desempeño laboral en control de calidad.

Despedida

Susana trabajaba en control de calidad de un supermercado. Sin embargo, este ha decidido despedirla al descubrir que se comía los platos preparados de la empresa, sin tener en cuenta que era parte de su trabajo.

Según nos cuenta, todo nace del afán de su jefa por echarla desde que entró. Siempre habían tenido muchos problemas y buscaba el mínimo problema para echarla. Probar la comida de la empresa no solo era parte de su trabajo, sino que además, según ella, siempre lo hacía con previa autorización de sus superiores.

Tras denunciar a la empresa, Susana ha conseguido que le den la razón y que la empresa le indemnice con 60.000 euros asegura que se siente muy orgullosa de su trabajo. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

La concursante ha vivido con mucha intensidad el panel que le ha permitido ganar una importante cantidad de dinero.

La concursante del atril azul ha dejado claro cuál es su punto fuerte.

