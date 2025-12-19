Susana, despedida por comerse los platos preparados de su empresa: la justicia le da la razón

Susana trabajaba en control de calidad de un supermercado. Sin embargo, este ha decidido despedirla al descubrir que se comía los platos preparados de la empresa, sin tener en cuenta que era parte de su trabajo.

Según nos cuenta, todo nace del afán de su jefa por echarla desde que entró. Siempre habían tenido muchos problemas y buscaba el mínimo problema para echarla. Probar la comida de la empresa no solo era parte de su trabajo, sino que además, según ella, siempre lo hacía con previa autorización de sus superiores.

Tras denunciar a la empresa, Susana ha conseguido que le den la razón y que la empresa le indemnice con 60.000 euros asegura que se siente muy orgullosa de su trabajo. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!