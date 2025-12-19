Los coaches de La Voz 2025 anticipan una Gran Final apoteósica con sorpresas y máxima igualdad

Las horas previas a la Gran Final de La Voz 2025 se viven con tensión y entusiasmo. Pablo López la define como uno de los grandes espectáculos del país, mientras Sebastián Yatra adelanta invitados que elevarán la gala. Mika insiste en la incertidumbre y Malú promete una noche apoteósica.

Los coaches destacan la evolución de sus talents. Pablo reivindica el crecimiento de Antía, Yatra presume de un equipo con tres finalistas y Malú subraya el impulso de Audrey tras el botón del arrepentimiento. Entre sorpresas y actuaciones decisivas, todos coinciden en que el resultado será imprevisible.