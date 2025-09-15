Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mi vida como narcotraficante

El duro testimonio de un exnarcotraficante: "Es un mundo cruel, solo importa el dinero"

Con apenas 19 años Elías entro en el narcotráfico, lo que comenzó como una amistad en una discoteca terminó convirtiéndose en una carrera criminal. Elías nos cuenta como funcionan estas organizaciones criminales y como consiguió salir del narcotráfico.

Elías, ex narcotraficante

Publicidad

Gema Soubrier
Publicado:

Con tan solo 19 años, Elías entra en el mundo del narcotráfico, un comienzo que marcará su vida, "un día de fiesta conocí a una persona, le invité a la droga que me quedaba, y cuando salí de la discoteca vi que tenía un pedazo de coche, un chaval de 19 años", nos relata. Poco a poco se hicieron uña y carne, se ganó la confianza del narcotraficante, "me hacía pequeñas pruebas, contar dinero sabiendo el dinero que hay, dejar cosas que cuestan mucho dinero", nos cuenta.

Experiencias extremas

Al principio las funciones de Elías eran acompañarle a entregar la cocaína, "un día enterramos 400 mil euros", después pasó a ser el intermediario comercial de la droga, "yo cobraba un euro por gramo, de cada kilo me llevaba mil euros, ganaba diez mil a la semana", nos confiesa.

Elías nos cuenta con detalle como se hacían esas transacciones, donde participaban tres coches, "el que lleva la carga es el del medio, el primero para vigilar y el último el de seguridad, nos cuenta. Muchas veces se utilizan chicas, parejas de estos transportistas que no saben lo que están transportando, "han caído coches y ha ido la chica a prisión sin saber que llevaba droga" nos confiesa. Pero algunas veces estos envíos salían mal, el exnarco admite que llegó a vivir torturas de personas que robaban droga, "me drogaba para poder ver lo que les hacían, ver una persona atada a una silla es complicado", asume.

Un cambio de vida nada fácil

Elías nos cuenta como funciona una organización desde dentro y los diferentes departamentos como si fuese una empresa, "el dinero pasa al círculo legal, tienen negocios legales". Pero una de las cosas más reveladoras de su testimonio es su afirmación de la complicidad institucional en este negocio, "policías, jueces, fiscales, políticos, es imposible que entre 2.500 kg de cocaína si no colaboran las autoridades". Tras años inmerso en este mundo, en el 2013 le condenan por narcotráfico, "estuve un año y nueve meses en la cárcel", nos cuenta. En prisión comienza una transformación personal por el nacimiento de su hijo, "no quería que mi hijo tuviese un padre delincuente". Tras ingresarse en una clínica, cambió radicalmente de vida. Actualmente Elías tiene una clínica y se dedica a ayudar a jóvenes con problemas de adicción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Susanna Griso: "Lo de perseguir a los fumadores en las terrazas me parece que es tratarles como apestados"

Lolita hace balance de su vida
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Elías, ex narcotraficante

El duro testimonio de un exnarcotraficante: "Es un mundo cruel, solo importa el dinero"

Familiares detenido Cieza, Murcia

La indignación de una familia por una presunta agresión policial: "Cuando salgan por la puerta, chafarles la cabeza con un martillo"

Bibiana Fernández, encantada con los candidatos de Encarna:” Yo aquí no me voy de vacío”

Bibiana Fernández, encantada con los candidatos de Encarna:” Yo aquí no me voy de vacío”

Laura García, portavoz Jupol
VUELTA A ESPAÑA

Laura García, portavoz de JUPOL, sobre el dispositivo de La Vuelta: "Recibieron órdenes estrictamente políticas, algo inaudito y muy grave"

El Monaguillo
A partir de las 17:00

Esta tarde, El Monaguillo promete llenar de risas el plató de Y ahora Sonsoles

Jorge Fernández, entusiasmado por la jugada de Zaida: “¡Está fenomenal, vaya panel sin ganar el bote!”
Mejores momentos | 15 de septiembre

Jorge Fernández, entusiasmado por la jugada de Zaida: “¡Está fenomenal, vaya panel sin ganar el bote!”

La concursante del atril azul se ha llevado varias olas en La ruleta de la suerte.

La reina en un acto con niños en La Rioja
Reina Letizia

La reivindicación de la reina Letizia por su cumpleaños: ¿Mensaje encubierto a la influencer María Pombo?

Este lunes la Reina celebra su quincuagésimo tercer cumpleaños y el pasado fin de semana acudía a un acto con alumnos de un centro de La Rioja en el que manifestaba públicamente una vez más una de sus grandes pasiones: la lectura. En las palabras de la reina Letizia hay quien ha visto una alusión indirecta a una reciente polémica de la famosa influencer.

¡Qué desastre! La avaricia hace que Marta falle el panel

¡Qué desastre! La avaricia le cuesta a Marta el supercomodín y más de 200 euros

Lolita hace balance de su vida

Susanna Griso: "Lo de perseguir a los fumadores en las terrazas me parece que es tratarles como apestados"

Sebastián Yatra, coach de La Voz 2025

Así será nueva temporada de La Voz: sorpresas, cambios y todo lo que está por venir

Publicidad