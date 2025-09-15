El duro testimonio de un exnarcotraficante: "Es un mundo cruel, solo importa el dinero"

Con tan solo 19 años, Elías entra en el mundo del narcotráfico, un comienzo que marcará su vida, "un día de fiesta conocí a una persona, le invité a la droga que me quedaba, y cuando salí de la discoteca vi que tenía un pedazo de coche, un chaval de 19 años", nos relata. Poco a poco se hicieron uña y carne, se ganó la confianza del narcotraficante, "me hacía pequeñas pruebas, contar dinero sabiendo el dinero que hay, dejar cosas que cuestan mucho dinero", nos cuenta.

Experiencias extremas

Al principio las funciones de Elías eran acompañarle a entregar la cocaína, "un día enterramos 400 mil euros", después pasó a ser el intermediario comercial de la droga, "yo cobraba un euro por gramo, de cada kilo me llevaba mil euros, ganaba diez mil a la semana", nos confiesa.

Elías nos cuenta con detalle como se hacían esas transacciones, donde participaban tres coches, "el que lleva la carga es el del medio, el primero para vigilar y el último el de seguridad, nos cuenta. Muchas veces se utilizan chicas, parejas de estos transportistas que no saben lo que están transportando, "han caído coches y ha ido la chica a prisión sin saber que llevaba droga" nos confiesa. Pero algunas veces estos envíos salían mal, el exnarco admite que llegó a vivir torturas de personas que robaban droga, "me drogaba para poder ver lo que les hacían, ver una persona atada a una silla es complicado", asume.

Un cambio de vida nada fácil

Elías nos cuenta como funciona una organización desde dentro y los diferentes departamentos como si fuese una empresa, "el dinero pasa al círculo legal, tienen negocios legales". Pero una de las cosas más reveladoras de su testimonio es su afirmación de la complicidad institucional en este negocio, "policías, jueces, fiscales, políticos, es imposible que entre 2.500 kg de cocaína si no colaboran las autoridades". Tras años inmerso en este mundo, en el 2013 le condenan por narcotráfico, "estuve un año y nueve meses en la cárcel", nos cuenta. En prisión comienza una transformación personal por el nacimiento de su hijo, "no quería que mi hijo tuviese un padre delincuente". Tras ingresarse en una clínica, cambió radicalmente de vida. Actualmente Elías tiene una clínica y se dedica a ayudar a jóvenes con problemas de adicción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.