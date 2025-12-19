El negocio de la reventa de juguetes agotados que estalla durante las Navidades

Cada Navidad hay algunos juguetes que triunfan entre los niños y los Reyes Magos, que ya comienzan a preparar sus regalos, hacen que se agoten en cuestión de minutos. Es ahí cuando surge un negocio paralelo de reventa de juguetes.

Uno de los juguetes más vendidos este año es la muñeca de Aitana. Aunque esta ronda los 30 o 40 euros, hay quien la revende por 250 euros, aprovechando que está agotada en muchas tiendas.

Este negocio paralelo se aprovecha de la urgencia de estas fechas y se lo pone aún más difícil a los Reyes Magos. ¡No te pierdas la investigación en el vídeo de arriba!