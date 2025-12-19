Antena3
El negocio de la reventa de juguetes agotados que estalla durante las Navidades

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, los Reyes Magos comienzan a recopilar los juguetes de los niños y muchas tiendas se quedan sin stock. Ante esto, algunas personas aprovechan para revender estos productos a precios desorbitados.

Cada Navidad hay algunos juguetes que triunfan entre los niños y los Reyes Magos, que ya comienzan a preparar sus regalos, hacen que se agoten en cuestión de minutos. Es ahí cuando surge un negocio paralelo de reventa de juguetes.

Uno de los juguetes más vendidos este año es la muñeca de Aitana. Aunque esta ronda los 30 o 40 euros, hay quien la revende por 250 euros, aprovechando que está agotada en muchas tiendas.

Este negocio paralelo se aprovecha de la urgencia de estas fechas y se lo pone aún más difícil a los Reyes Magos. ¡No te pierdas la investigación en el vídeo de arriba!

“No hace falta que le des tanta emoción”, la concursante más expresiva de La ruleta de la suerte

¡Amparo deslumbra en las pruebas de velocidad!

