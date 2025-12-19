Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Nos lo cuenta

Nuria lleva seis años pasando las Navidades separada de su marido: "Él las pasa con su familia y yo con la mía"

Muchas parejas eligen pasar las Navidades separadas para evitar problemas, cada uno con su familia. Es lo que defiende Nuria, que, desde hace 6 años, no pasa las Navidades con su marido.

Familia política

Publicidad

La Navidad es un tiempo de estar en familia, aunque cada vez son más las parejas que eligen pasarlas separados. Es el caso de Nuria, que desde hace seis años pasa las Navidades con su familia, mientras que su marido lo hace con la suya.

La familia política de Nuria nunca ha tenido mucho espíritu navideño, algo que para ella es imprescindible. Por eso, decidió pasarlas desde el primer año de relación por separado.

Este es el primer año que Nuria y su marido pasarán las Navidades juntos, ya que acaban de tener su segunda hija. Ambos juntarán a sus familias con la excusa de que los niños son pequeños y vivirán sus primeras Navidades en conjunto. ¡No te pierdas su testimonio en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Familia política

Nuria lleva seis años pasando las Navidades separada de su marido: "Él las pasa con su familia y yo con la mía"

Carlos Quílez

Trucos para evitar que te timen con la lotería: esta es la prueba fundamental para detectar un décimo falso

VOTA: Tú decides quién será el ganador de La Voz 2025

Cuatro finalistas y un solo ganador: esta noche, sigue en directo todo lo que sucede en la Gran Final de La Voz

ceboo
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Elena Furiase y Luis Fernández

“No hace falta que le des tanta emoción”, la concursante más expresiva de La ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 19 DE DICIEMBRE

“No hace falta que le des tanta emoción”, la concursante más expresiva de La ruleta de la suerte

¡Amparo deslumbra en las pruebas de velocidad!
MEJORES MOMENTOS | 19 DE DICIEMBRE

¡Amparo deslumbra en las pruebas de velocidad!

La concursante del atril azul ha dejado claro cuál es su punto fuerte.

Jorge Fernández desvela que conoce a Sergi desde hace 10 años
MEJORES MOMENTOS | 19 DE DICIEMBRE

Jorge Fernández desvela que conoce a Sergi desde hace 10 años

El mundo del deporte ha unido al presentador y al concursante mucho antes de su encuentro en el programa.

El Hormiguero cierra 2025 como el programa más visto de la TV por undécimo año consecutivo

El Hormiguero cierra 2025 como el programa más visto de la TV por undécimo año consecutivo

Crema de mejillones al azafrán

Receta fácil del mar para un menú festivo: crema de mejillones al azafrán, de Joseba Arguiñano

Robo de votos

El alcalde de uno de los pueblos afectados por el robo de votos en Extremadura: "Vienen buscando cajas fuertes, se ve perfectamente que a por los votos no han ido"

Publicidad