Nuria lleva seis años pasando las Navidades separada de su marido: "Él las pasa con su familia y yo con la mía"

La Navidad es un tiempo de estar en familia, aunque cada vez son más las parejas que eligen pasarlas separados. Es el caso de Nuria, que desde hace seis años pasa las Navidades con su familia, mientras que su marido lo hace con la suya.

La familia política de Nuria nunca ha tenido mucho espíritu navideño, algo que para ella es imprescindible. Por eso, decidió pasarlas desde el primer año de relación por separado.

Este es el primer año que Nuria y su marido pasarán las Navidades juntos, ya que acaban de tener su segunda hija. Ambos juntarán a sus familias con la excusa de que los niños son pequeños y vivirán sus primeras Navidades en conjunto. ¡No te pierdas su testimonio en el vídeo de arriba!