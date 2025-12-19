El momento ‘Love actually’ de Santi Alverú en Pasapalabra: “Muy fan”

Pasapalabra se ha metido de lleno en el ambiente navideño con la propuesta que les ha tocado a Thais Blume y Santi Alverú en La Pista. En su duelo, han tenido que acertar una película muy típica de la Navidad. Ha sido el mejor regalo posible para el actor, porque ha podido sumar un pleno en La Pista tras el que logró en el ¿Dónde Están? del programa anterior.

Santi ha reconocido la canción y la película de inmediato con el primer fragmento que ha sonado. De hecho, se ha animado a cantar ‘Christmas is all around’ y ha aportado todo tipo de detalles sobre ‘Love actually’. Roberto Leal ha bromeado con que quería intentar aportar algo más pero el actor había dejado todo dicho.

El actor ha confesado que es un “muy fan” de la película y, sin duda, lo ha demostrado. Además, se ha traducido en cinco valiosos segundos para Rosa. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!