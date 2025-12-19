Cruce de cables de Rosa en la Silla Azul: ¡a punto de quedar eliminada de Pasapalabra!

La Silla Azul se empeña en demostrar una gran verdad: nada llega regalado en Pasapalabra. Sustos como el que ha pasado Rosa son la viva realidad de que los 276 programas que acumula son fruto de su propio mérito, al igual que los 406 de Manu. Tanto la coruñesa como el madrileño son mortales, y de vez en cuando llega un aspirante que les lleva al límite.

En esta ocasión, Carlos ha rozado la sorpresa. Con mucha calma y seguridad, ha comprobado cómo sus horas de práctica en la aplicación móvil de Pasapalabra han sido una buenísima inversión. Sin duda, este madrileño que trabaja como recepcionista de hotel se ha convertido en uno de los rivales más peligrosos a los que Rosa se ha enfrentado.

La clave del duelo ha estado en que la concursante ha fallado primero. Se ha confundido al responder “microgramo” en vez de “miligramo” y ese lapsus la ha dejado al borde de la eliminación. Sin embargo, la veteranía es un grado y ha sabido recuperar la concentración. A su lado, Carlos ha intentado resistir, pero ha terminado cometiendo los dos fallos. ¡Revive esta tensa Silla Azul en el vídeo!