Pelayo Barro señala el vínculo entre Sánchez y Marruecos: "Se multiplican por cinco los importes que entrega España"

El aumento de la financiación española a Marruecos vuelve a poner el foco en la relación entre Pedro Sánchez y Rabat. En Espejo Público hemos hablado con el periodista de ‘The Objetive’, Pelayo Barro, que analiza los créditos concedidos al país vecino desde 2021, el mismo año en el que salió a la luz el espionaje con Pegasus al presidente del Gobierno y a varios ministros. Según los datos, España habría destinado más de 1.000 millones de euros a Marruecos desde 2021, frente a los 207 millones concedidos entre 2017 y 2020.

"Se multiplican por cinco los importes que entrega España a Marruecos", explica el periodista, que pone el foco especialmente en los créditos FIEM destinados a facilitar la internacionalización de empresas españolas.

La sombra de Pegasus sobre el giro de Sánchez

Y aquí surge una de las grandes preguntas: ¿Qué sabe Marruecos de Pedro Sánchez? Aitor Esteban, no descarta que el espionaje sufrido por el presidente y varios ministros pueda tener alguna relación con la presión que, según sostiene, ejerce Rabat sobre el Gobierno.

"Marruecos puede tener algo que no conocemos, que hace que la presión sobre el Gobierno español sea más de la que todos vemos. Yo no lo descartaría", asegura. Esteban Barro relaciona esta cuestión con algunas de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Sánchez, entre ellas el cambio de postura de España respecto al Sáhara Occidental y el posterior acercamiento a Marruecos.

"Lo que sí que está claro es que hay un lobby muy fuerte dentro del PSOE a favor de todo tipo de colaboración con Marruecos", sostiene el periodista. Eso sí, no hay pruebas que demuestren que el Gobierno haya sido chantajeado por Marruecos ni que el caso Pegasus esté detrás de este giro político. El propio Barro lo reconoce: "Yo estoy en lo personal convencido, pero no tenemos pruebas de ello".

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