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Belén, argentina beneficiada por la Ley de Nietos: "No tengo la información necesaria para votar, obtuve la nacionalidad porque mi bisabuelo era español"

La argentina y ahora española, destaca que obtuvo la nacionalidad hace cuatro meses pero no le dejan votar: "La pedí por esa conexión con mi bisabuelo, me reconectaría con todas mis raíces de España".

LEY DE NIETOS ENTREVISTA

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Manuel Pinardo
Publicado:

La polémica Ley de Nietos ha vuelto al plató de Espejo Público y han podido hablar con una argentina beneficiada. Belén Garro cuenta que obtuvo la nacionalidad hace cuatro meses porque su bisabuelo era español. "Se fue a España de muy chiquitito y, primero con la Ley de Nietos, obtuvo la nacionalidad mi madre, mi hermano y ahora yo". Destaca que ha pedido la nacionalidad por la conexión con su bisabuelo.

"Vivió en Granada, son lugares que me encantaría conocer, porque tengo conexión con el y me reconectaría con todas mis raíces de España". Una conexión familiar, destaca.

Nacionalidad española y sin poder votar

Para Belén, votar no es solamente un derecho, "creo que cuando asumimos la nacionalidad, obtenemos obligaciones y responsabilidades". Es ingeniera industrial y asegura que se ha informado bastante: "Me gustaría aportar a país, teniendo derecho al voto, tendré mis responsabilidades".

A la pregunta de los tertulianos sobre si le gustaría apoyar a la democracia y en qué manera, Belén se sincera: "No he tenido la posibilidad de ir, quizás me gustaría aportar a mi país desde la parte profesional" y asegura que si su abuelo no se hubiera ido del país, ella estaría viviendo en España.

Para obtener la nacionalidad y poder demostrar el exilio de su bisabuelo, Belén cuenta que no hay "documento específico". "Hemos obtenido la partida de nacimiento y hemos tenido que hacer trámites y anexos", desde el consulado español, recalca.

El voto de una beneficiada de la Ley de Nietos

Desde el plató de Espejo Público, le han preguntado a Belén a quién votaría y su respuesta ha sido destacar las responsabilidades de todos los beneficiados de la Ley de Nietos.

"No tengo la información necesaria para votar, hay muchos factores a considerar", económicos, sociales...

Finalmente, sobre España, Belén Garro destaca que ha podido informarse de la situación de Ceuta pero admite que si comparamos el país con los demás, "España está en una buena situación".

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