Opinión
¿Cómo acabar con la crisis migratoria de Ceuta? Juan Vivas relata qué haría él
El presidente de la Ciudad Autónoma ha relatado qué procedimiento seguiría él si tuviese las competencias suficientes para hacerlo.
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Juan Vivas se ha sentado junto Pablo Motos para abordar la crisis humanitaria que está viviendo Ceuta. El presidente de la Ciudad Autónoma ha analizado la situación y ha explicado su postura ante la respuesta del Gobierno.
Antes de terminar su charla con el político, el presentador le ha preguntado por el protocolo que seguiría él para retomar la normalidad si tuviese las competencias suficientes para hacerlo. El invitado ha relatado paso por paso cómo habría que mediar con el poder judicial para agilizar el retorno de los miles de migrantes que saltaron a territorio español el pasado 29 de julio.
Además, sobre el hipotético apoyo al presidente del Gobierno, el ceutí ha dicho: "Los antecedentes inhabilitan la posibilidad de que confíe en Pedro Sánchez".
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