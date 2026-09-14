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APUÑALAMIENTO

Un joven de 19 años muere apuñalado con un arma blanca en Palma de Mallorca

El suceso tuvo lugar en torno a las 23:00 de este pasado domingo en el barrio de Son Gotleu, cuando los servicios de emergencia llegaron hasta el herido, que se encontraba con una puñalada en el abdomen y en parada cardiorrespiratoria en la calle Indalecio Prieto.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Europa Press

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Juan Vivancos
Publicado:

Un joven de 19 años que había sido hospitalizado la pasada noche en estado crítico tras ser herido con un arma blanca en Palma de Mallorca, ha muerto en el hospital Son Espases de la capital de la isla, según ha informado el Servicio de Salud de Baleares.

El suceso tuvo lugar en torno a las 23:00 de este pasado domingo en el barrio de Son Gotleu, cuando los servicios de emergencia llegaron hasta el herido, que se encontraba con una puñalada en el abdomen y en parada cardiorrespiratoria en la calle Indalecio Prieto. Tras aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada lograron que el varón recuperara el pulso y fue trasladado al Hospital Universitario de Son Pases, donde fue intervenido de urgencia, sin embargo no pudieron hacer nada para salvar su vida, confirmándose su muerte.

Casos similares

El caso recuerda a lo sucedido el pasado de agosto en las Islas Canarias, cuando un joven de 23 años murió después de ser apuñalado en Tuineje, Fuerteventura. La víctima permaneció ingresada en estado crítico en el Hospital General de Fuerteventura, donde finalmente falleció al día siguiente.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias recibió sobre las 20:41 horas una llamada en la que se alertaba de la presencia de un hombre que presentaba una herida provocada por un arma blanca.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de un médico y un enfermero del centro de salud de la zona.

Cuando los sanitarios llegaron, comprobaron que el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los profesionales comenzaron entonces las maniobras de reanimación cardiopulmonar, tanto básicas como avanzadas, y consiguieron revertir la parada.

Después de estabilizarlo, el herido fue trasladado en estado crítico hasta el Hospital General de Fuerteventura. Pese a la asistencia recibida, el joven terminó falleciendo como consecuencia de las heridas.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias y mantuvo las pesquisas para reconstruir lo sucedido.

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