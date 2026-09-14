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El motivador discurso de Juan Vivas a favor de Ceuta: "El grito de 'Viva Ceuta' resonará con el eco de 'Viva España'"

Juan Vivas ha concluido su entrevista en El Hormiguero con un discurso motivacional, ensalzando Ceuta y los ceutíes con unas palabras realmente hermosas.

Juan Vivas en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

Juan Vivas compartido durante su visita a El Hormiguero la dura situación que atraviesa Ceuta desde hace ya dos semanas. Contando cómo se está viviendo la crisis migratoria en primera persona, el presidente ha mostrado en más de una ocasión la increíble fortaleza del pueblo ceutí.

Juan Vivas cree que la situación en Ceuta ha sido provocada por "indolencia, irresponsabilidad e intento de no molestar a Marruecos"

Así, tras haber repasado los temas más candentes, Vivas se ha querido despedir del programa con un discurso motivador. Unas palabras con las que ha ensalzado la Ciudad Autónoma, su gente, su tradición y su importante papel en España, emocionando a Pablo Motos y los allí presentes en el proceso.

Puedes ver el discurso completo en el vídeo de arriba.

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