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El PP promete desbloquear un millón de viviendas en su primer Consejo de Ministros si Feijóo llega a Moncloa

Los populares aseguran que aprobarán el plan en el primer Consejo de Ministros y sitúan la vivienda entre sus prioridades si llegan a Moncloa.

Feijóo

Feijóo EFE

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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El Partido Popular ha situado la vivienda entre las primeras medidas que pretende impulsar si Alberto Núñez Feijóo alcanza la Presidencia del Gobierno. La formación se ha comprometido este lunes a poner en marcha un plan para desbloquear un millón de viviendas y asegura que la iniciativa se aprobaría durante su primer Consejo de Ministros.

El anuncio lo ha realizado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa en la que también ha cuestionado las políticas desarrolladas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta materia.

Los populares plantean la medida como una de sus prioridades ante la situación de la vivienda y aseguran que, además de mantener sus críticas a la gestión del Gobierno, continuarán presentando propuestas alternativas.

El PP carga contra el nuevo portal Casa 47

Sémper también se ha referido al portal Casa 47 anunciado por el presidente del Gobierno. El portavoz del PP considera que la iniciativa constituye un ejemplo más "de venta de humo permanente" por parte del Ejecutivo.

"Mucho escaparate, pero ninguna llave", ha ironizado el dirigente popular. Sémper ha recordado los diferentes anuncios realizados por el Gobierno sobre vivienda durante los últimos años y ha señalado que primero se comunicaron 15.000 viviendas, posteriormente 20.000 y después 140.000.

El portavoz popular ha criticado que, ocho años después, esos anuncios hayan terminado concentrados en una página web que, según ha señalado durante su comparecencia, dejó de funcionar durante su primer día.

El PP pretende convertir así la política de vivienda en uno de los asuntos centrales de su propuesta si consigue llegar al Gobierno. La formación asegura que continuará denunciando los problemas existentes al mismo tiempo que plantea sus propias medidas.

La ocupación ilegal, otra de las prioridades

El plan para desbloquear un millón de viviendas no es la única iniciativa que el PP quiere impulsar desde el inicio de una eventual legislatura de Feijóo.

Sémper ha recuperado también la proposición de ley presentada por los populares contra la ocupación ilegal. Según ha señalado, esta iniciativa permanece actualmente "en el cajón" y su aprobación será también "prioridad" para un nuevo Gobierno encabezado por el Partido Popular.

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