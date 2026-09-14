El pasado de Leo Harlem como panadero: "Eso no era dormir, era rebotar en la cama"

Leo Harlem ha tomado el relevo de Juan Vivas en El Hormiguero para cambiar por completo el tono de la noche. El humorista ha compartido sus habituales reflexiones sobre la actualidad y ha regalado al público algunos de sus momentos más divertidos.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por una de las curiosidad pocas veces contadas por el cómico: su pasado como panadero. El invitado ha dicho que lo más duro eran los madrugones a los que ha catalogado como "rebotar en la cama".

Sobre lo más difícil de hacer en el horno, Leo ha afirmado que una buena empanada tiene mucha elaboración. ¡No te lo puedes perder!

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