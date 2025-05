Enfrentamiento entre Afra Blanco y Juan Soto Ivars por las filtraciones de mensajes entre Sánchez y Ábalos: "No podemos hacernos los tontos"

Juanma Lametes el periodista que está detrás de la exclusiva de 'El Mundo' que ha publicado las conversaciones de WhatsApp que mantenían el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos. Señalas que nadie sabe por qué Sánchez echó a Ábalos del Gobierno en su día pero posteriormente lo recupera y vuelve a la primera línea. "Le dice que le ha echado de menos, a él y su criterio político, su amistad y en fin...En aquel momento julio de 2023 el motivo por el que lo había apartado en 2023 estaba multiplicado por dos porque ya había investigación", señala.

La activista Afra Blanco insiste en que todo son conjeturas y que no se conoce el motivo real de por qué Pedro Sánchez cesó a Ábalos a lo que Juan Soto Ivars responde: "No podemos hacernos los tontos". "Si no te explican algo es porque lo desean ocultar y si lo desean ocultar es porque no les deja en buen lugar", señala.

"Hace falta ser muy ingenuo para desvincular a Sánchez de todo esto"

Un debate al que se sumaba Rubén Amón. El periodista determinaba que hace falta ser muy ingenuo para desvincular a Sánchez de todo conocimiento de las actividades delictivas de Ábalos y "si era tan ingenuo también es responsable", apostilla.

