Mejores momentos | Capítulo 17

Octavio niega la entrada a César en el Grupo Oramas… ¡y acaban llegando a las manos!

El presidente de la empresa se ha encargado personalmente de que el mexicano sea apartado de su vida para siempre.

Octavio niega la entrada a César en el Grupo Oramas… ¡y acaban llegando a las manos!

Octavio Oramas tiene muy claro una cosa: nada ni nadie le va a apartar de todo lo que ha conseguido tras todos estos años de esfuerzo para llevar su empresa a lo más alto, y mucho menos el hijo de su gran enemigo.

"Yo maté a un padre de familia": Mónica fue la culpable de la muerte de Roberto Hurtado

Por eso, al llegar el momento de una nueva junta de accionistas del Grupo Oramas, el patriarca ha aprovechado para poner en marcha su primera parte de plan: echar a César del grupo empresarial.

Al reunirse, los agentes de seguridad no le han dejado pasar debido a que sus datos no coincidían con los dados al comienzo de la reunión: “No te podemos dejar pasar hasta que no se aclare el problema de tu doble identidad”, ha argumentado Álvaro triunfante refiriéndose a la diferencia de apellidos de César con su padre mientras Octavio entraba en escena.

Y aunque el mexicano ha intentado por todas las maneras llegar a un acuerdo, el presidente de la empresa se ha negado: “Eres muy ingenuo, igual que tu padre”, le ha susurrado mientras encadenaban al mexicano.

Lleno de rabia, César no ha podido contenerse y no ha dudado… ¡en agredir a Octavio! Amanda ha presenciado toda la escena… ¿qué ocurrirá con César ahora?

Mariví y la futura esposa del patriarca han tenido un encontronazo mientras buscaba el vestido de boda perfecto. Mientras, Octavio ha contado la noticia a la familia, aunque no ha sido muy bien recibida.

La culpa persigue a Mónica tras los disparos a Roberto y se descubre la verdad sobre lo que realmente ocurrió con su muerte.

