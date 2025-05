El comentario de Juan Soto Ivars sobre el caos del AVE: "La gente está cabreadísima, sobre todo si te ha tocado estar en el vagón de Los Morancos"

El retorno del puente de mayo terminó en desastre para más de 10.000 pasajeros, atrapados durante horas por el robo de cable en la provincia de Toledo. Lo que debía ser un regreso rutinario se convirtió en una noche interminable marcada por la confusión, el calor y la frustración. Ni la actuación improvisada de Los Morancos ni las explicaciones posteriores lograron aplacar el descontento generalizado entre los viajeros.

El periodista Juan Soto Ivars, en declaraciones a Espejo Público, ha sido rotundo al referirse al malestar de los afectados. "La gente que ha estado encerrada en los trenes está cabreadísima, sobre todo si te ha tocado estar en el vagón de Los Morancos", señalaba con sarcasmo.

Fue provocado por un robo

El corte de suministro en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla se originó por el robo coordinado de cobre en cuatro puntos diferentes entre los municipios de Los Yébenes y Manzaneque, lo que dañó el sistema de señalización. La Guardia Civil ya investiga lo ocurrido, que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de "sabotaje". A ese escenario se sumó otro factor inesperado: un tren de Iryo sufrió un "enganchón" que arrastró parte de la catenaria, bloqueando aún más la circulación.

Buena actuación del Gobierno

A pesar de los múltiples errores logísticos iniciales, el periodista también quiso reconocer que hubo reacción. "Yo estaría encantado de participar ahí del caos y darle caña al Gobierno, me encantaría, pero donde no hay mata no hay patata. Han solucionado la incidencia bastante rápido, han puesto más trenes. Cuando lo hacen bien, lo hacen bien".

Intentando recuperar la normalidad

A primera hora de este lunes, Adif anunciaba que se empezaría a recuperar el tráfico ferroviario de forma progresiva. Renfe pedía a los viajeros que evitaran acudir a la estación de Atocha antes de las 8:00 horas para no colapsar las instalaciones.

