El empresario Martin Varsavsky pide una prueba de español para regularizar inmigrantes: "Mucha gente que viene a este país no ama España"

Tras la aprobación este martes por parte del Gobierno de una regularización extraordinaria de migrantes que viven en España sin permiso de residencia ni trabajo, el empresario Martín Varsavsky se ha mostrado muy duro con esta medida, llegando a asegurar en redes sociales que estamos invitando a quienes preparan nuestra destrucción.

Como inmigrante, Martín Varsavsky asegura que él llegó a España "a construir empresas y la mayoría de los inmigrantes vienen a trabajar. Pero destaca como "la madre de todo el problema la bajísima natalidad en España". Es por eso que Varsavsky afirma que "España tiene una situación anómala. La población nativa española está desapareciendo" y se pregunta "¿por qué los españoles decidieron suicidarse generacionalmente?

Para este famoso empresario "la inmigración es como el colesterol, hay buena y hay mala. Sin colesterol no podemos vivir pero hay colesterol bueno y malo". Y presenta esta posible medida para atraer a la que él considera buena inmigración: "Por lo menos tendrían que hacer una prueba de español para regularizar a la gente. Hay estudios que demuestran que la gente que habla español contribuye más a la economía española".

Otra de sus críticas incide en que según Martín Varsavsky perdemos a gente preparada que se va a al extranjero y en cambio, acogemos a inmigrantes poco formados: "los sueldos en España son miserables y por eso hay un reemplazo de gente cualificada, vienen inmigrantes y los españoles ricos que ya son pocos se van".

Martín Varsavskyha llegado a decir que este "es el suicidio de España". Este empresario argentino asegura que "necesitamos traer a gente que se adapte bien. Hay mucha gente que viene a este país que no ama España". Por eso, para Varsavsky "lo lógico sería que la gente que se regulara tuviera con contrato de trabajo".

