El mayor premio de la historia de Pasapalabra ya tiene fecha: Manu o Rosa ganarán el bote este jueves

Pablo Motos ha dado una de las primicias de la temporada en El Hormiguero. El presentador ha desvelado, en exclusiva, que el mayor bote de la historia de Pasapalabra se entregará este jueves, en una noche que promete ser histórica.

Tal y como ha explicado Pablo, Antena 3 ha preparado una programación especial. El desenlace del legendario duelo se emitirá justo después de El Hormiguero, en prime time, en una noche diseñada para hacer historia.

Pero la emoción no acaba ahí. Antes de conocer quién se hará con el bote, ambos acudirán al programa. Con un bote que supera los 2.700.000 de euros, Pasapalabra se prepara para cerrar una de sus etapas más emocionantes. La expectación es máxima y todo apunta a que este jueves Antena 3 vivirá una noche histórica. ¡Imperdible!