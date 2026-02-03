El viernes a las 22:00
Roberto Leal, alucina: “¡Parecía imposible, récord histórico de El Desafío!”
Cada semana los concursantes se enfrentan a un nuevo y espectacular desafío. Una noche cargada de emociones donde se batirá un récord histórico del programa. No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.
“Cómo se ha puesto la noche” ha dicho Roberto Leal al ver la calidad de los retos a los que se enfrentan los concursantes. Una noche en la que los miembros del jurado han alabado las pruebas.
“Es valor, es sacrificio, que más puedo decir” ha afirmado Juan del Val ante un impresionante reto.
