Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Un premio de 1.816.000 euros

¿Qué ha sido de Óscar Díaz? La vida del último ganador del bote de Pasapalabra: música, aficiones y "mucha paz"

Desde que se convirtió en campeón, el 15 de mayo de 2024, el concursante madrileño ha invertido el dinero del premio en sus aficiones y en cumplir sueños, siempre manteniendo una sensatez ejemplar.

Así es Óscar fuera del programa: “Pasapalabra es la cosa más loca que he hecho en mi vida… y he hecho unas cuantas”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El bote de Pasapalabra parecía ya encarrilado a cumplir dos años sin un nuevo campeón, pero su tiempo va a detenerse en el 5 de febrero de 2026. Manu o Rosa están a punto de experimentar lo que Óscar Díaz vivió el 15 de mayo de 2024. El arquitecto Emil Fahrenkamp cambió la vida del madrileño, aunque sin las estridencias que podrían ser tan tentadoras con un premio de 1.816.000 euros.

Óscar Díaz gana 1.816.000 euros en El Rosco, el tercer mayor bote de Pasapalabra

Cuando cumplió el primer aniversario de aquel acontecimiento histórico, entonces el tercer mayor bote en la historia de Pasapalabra, Óscar demostró que ser un campeón de tal magnitud no está reñido con la sensatez que, por otra parte, había demostrado durante 157 programas. "Estar en disposición de afrontar casi cualquier cosa que nos eche el destino me da mucha paz", aseguró a nuestra web en una entrevista, que rescatamos en esta noticia. Por eso, no ha incurrido en ningún gran capricho como cambiar de casa o de coche, sino que ha asumido que el dinero es como un colchón que garantiza tranquilidad.

Lo que sí se ha permitido el madrileño es mantener su relación con el golf, profundizar en sus aficiones y cumplir sueños. Ya nos lo adelantó: "Teníamos un grupo en los 90 que se llamaba Sin ir más lejos, y me hacía mucha ilusión volver a juntarnos". Ese deseo se ha hecho ya realidad porque el pasado 29 de enero volvieron a subirse al escenario y, a tenor del éxito, seguro que tras este concierto vendrán más.

Además, a través de sus redes sociales, Óscar demuestra que sigue teniendo un gran vínculo con Pasapalabra, con los concursos en general y con exconcursantes que mantiene como buenos amigos. Por ejemplo, son frecuentes sus reencuentros con sus compañeros de ¡Boom!. Por eso, aunque el estudio exhaustivo es ya parte de su pasado, sigue aprendiendo datos por afición.

¿Podría volver a hacer frente a las exigencias de un Rosco? Es un misterio qué ocurriría en un duelo contra Manu o contra Rosa. Lo que sí sabe es que está a punto de dar el relevo como ganador del bote a uno de los dos después de más de 400 programas.

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

Así es Óscar fuera del programa: “Pasapalabra es la cosa más loca que he hecho en mi vida… y he hecho unas cuantas”

¿Qué ha sido de Óscar Díaz? La vida del último ganador del bote de Pasapalabra: música, aficiones y "mucha paz"

Mika

¡Qué talento! Trancas y Barrancas ponen a prueba el increíble oído de Mika en El Hormiguero

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre

Esta noche, El Hormiguero recibirá a Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre

Revive la entrevista completa a Mika en El Hormiguero
Inolvidable

Revive la entrevista completa a Mika en El Hormiguero

Ciencia en El Hormiguero
ESPECTACULAR

Marron trae a El Hormiguero un peligroso péndulo eléctrico: "Podría matarnos"

Barbacid
Entrevista

Un avance clave contra el cáncer de páncreas: Barbacid detalla su investigación en El Hormiguero

El programa nos muestra lo importante que es la ciencia en esta entrevista con el Doctor Barbacid.

Entrevista de Mika
EN EL HORMIGUERO

Mika cuenta cómo vivió el secuestro de su padre: "La música es una manera de metabolizar todo lo que tienes a tu alrededor"

El cantante ha abordado el sufrimiento de su familia cuando su padre fue secuestrado.

El mayor premio de la historia de Pasapalabra ya tiene fecha: Manu o Rosa ganarán el bote este jueves

El mayor premio de la historia de Pasapalabra ya tiene fecha: Manu o Rosa ganarán el bote este jueves

De la remontada... ¿al bote? Manu aprovecha el tropiezo de Rosa en El Rosco

De la remontada... ¿al bote? Manu aprovecha el tropiezo de Rosa en El Rosco

¡No le da tiempo! La desesperada lucha de Rosa contra el reloj en el ¿Dónde Están?

¡No le da tiempo! La desesperada lucha de Rosa contra el reloj en el ¿Dónde Están?

Publicidad