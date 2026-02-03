¿Qué ha sido de Óscar Díaz? La vida del último ganador del bote de Pasapalabra: música, aficiones y "mucha paz"

El bote de Pasapalabra parecía ya encarrilado a cumplir dos años sin un nuevo campeón, pero su tiempo va a detenerse en el 5 de febrero de 2026. Manu o Rosa están a punto de experimentar lo que Óscar Díaz vivió el 15 de mayo de 2024. El arquitecto Emil Fahrenkamp cambió la vida del madrileño, aunque sin las estridencias que podrían ser tan tentadoras con un premio de 1.816.000 euros.

Cuando cumplió el primer aniversario de aquel acontecimiento histórico, entonces el tercer mayor bote en la historia de Pasapalabra, Óscar demostró que ser un campeón de tal magnitud no está reñido con la sensatez que, por otra parte, había demostrado durante 157 programas. "Estar en disposición de afrontar casi cualquier cosa que nos eche el destino me da mucha paz", aseguró a nuestra web en una entrevista, que rescatamos en esta noticia. Por eso, no ha incurrido en ningún gran capricho como cambiar de casa o de coche, sino que ha asumido que el dinero es como un colchón que garantiza tranquilidad.

Lo que sí se ha permitido el madrileño es mantener su relación con el golf, profundizar en sus aficiones y cumplir sueños. Ya nos lo adelantó: "Teníamos un grupo en los 90 que se llamaba Sin ir más lejos, y me hacía mucha ilusión volver a juntarnos". Ese deseo se ha hecho ya realidad porque el pasado 29 de enero volvieron a subirse al escenario y, a tenor del éxito, seguro que tras este concierto vendrán más.

Además, a través de sus redes sociales, Óscar demuestra que sigue teniendo un gran vínculo con Pasapalabra, con los concursos en general y con exconcursantes que mantiene como buenos amigos. Por ejemplo, son frecuentes sus reencuentros con sus compañeros de ¡Boom!. Por eso, aunque el estudio exhaustivo es ya parte de su pasado, sigue aprendiendo datos por afición.

¿Podría volver a hacer frente a las exigencias de un Rosco? Es un misterio qué ocurriría en un duelo contra Manu o contra Rosa. Lo que sí sabe es que está a punto de dar el relevo como ganador del bote a uno de los dos después de más de 400 programas.