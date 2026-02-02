'El Despertar', el plan de 6.800 jóvenes un sábado tarde. "Esto no va ni de izquierdas ni de derechas"

"Estamos cansados de que el mundo nos cuente que la verdad no existe, del relativismo. El corazón del hombre sabe que existe una verdad y la buscamos. ¿Dónde está? Vamos a por ello". Patxi es uno de los asistentes de la 'generación despierta', eslogan que rezaba las macro-pantalla del escenario de la plaza de toros multiusos durante todo el evento. José y su amigo Ignacio han hecho 400 kilómetros desde Badajoz para participar en 'la movida del pensamiento libre', otro de los lemas de los organizadores. "Somos chicos inquietos, no nos va la película que se marcha todas la noches. Esto no entiende de derechas ni de izquierdas, antes que despertar tendríamos que desconectar de las redes para poder llegar a sitios que nos llenen de verdad el corazón". Otro grupo de veinteañeras 'primerizas' en este tipo de reuniones tratan de ubicarse en su localidad. Han comprado entradas de pista, veinte euros por cabeza. Pañuelos amarillos al aire, el manoseado ritual de las bodas cuando los novios hacen su aparición en el banquete, canción de 'Tu Sei', tambores a todo trapo entre la muchedumbre y el carismático Enric, presentador del evento y uno de los cuatrocientos voluntarios que aportan el capital humano de la organización, aparecen en escena. A la performance le sucede una explicación de lo que van a presenciar los espectadores desde la negación. "No es un evento cultural. No es una conferencia. No es una fiesta..."

Un viaje mental en modo avión

"Quiero que todo el mundo ponga una alarma y guarde el móvil en su bolsillo". El gentío debe despertar cuando haya pensado y reflexionado. Los móviles en Vistalegre sonaran al unísono cuando acabe el último ponente y empiece el concierto de 'La Última Copa', 'LAFAMA', '84' y DJ Juanlu, las notas musicales elegidas para el post-Despertar. Luces abajo y silencio. Los primeros 18 minutos del sarao corresponden al monje y autor espiritual de referencia mundial Jacques Philippe. Pausado, misterioso y solemne, el sacerdote francés miembro de la Comunidad de las Béatitudes hace su aparición acompañado de una traductora. Callar al 'yo' para acompañar al 'otro', apagar el 'ruido' para poder reflexionar sobre 'uno mismo'. Tras este ejercicio de silencio multitudinario, de calma de masas, se irían sucediendo las triadas argumentales. Identidad y vínculos a cargo de Jano García, Ana Iris Simón y Juan Soto Ivars. "En peores plazas hemos toreado, sobre todo tú que hoy no te ha tocado reportajear en un lugar peligroso". Ana Iris bromeaba conmigo tras su 'show', pues en esta sección hoy hemos viajado 'MÁS allá de la línea azul', color asociado al pensamiento. "Impresiona mucho ver a más de 6.000 personas, la mayoría de ellos jóvenes, oyendo hablar de precariedad, salud mental, trascendencia y cosas que normalmente no están en el debate público". Después, irían completando el cartel Juan Manuel de Prada, Izanami Martínez, René ZZ, Antonini de Jiménez, Pedro Herrero, José Ballesteros y Fabrice Hadjadj.

'Los javis', más unidos que nunca

Pero el Fernández y el Roca. Los otros 'Javis'. Echaron la semilla de todo esto tras la pandemia, siendo estudiantes universitarios. Se reunían en videollamadas y luego en los bares. Sintieron la necesidad de agrupar a peña que quisiera salir de fiesta y cuestionarse cosas. Acompañar un Sheriton-tónica de una conversación trascendental. "Lo que empezó en Madrid hace tres años, ya está en 52 ciudades de 12 países diferentes. La gente nos dice que lo que más les gusta de esto es que hoy en día no hay espacios donde poder decir lo que te de la gana y que no te juzguen por ello. Tomarte un cerveza con el de enfrente". Se abrazan estos dos amigos casi superados por la que han montado. Les esperan vistiendo camiseta blanca corporativa alrededor de unas mesas de picnic con fuet y sandwiches el pulmón laboral de lo 'Thinkglaos', los voluntarios. Venidos desde toda España, han puesto su trabajo desinteresado durante meses para que 'El Despertar' saliese adelante. "No nos creemos la repercusión que ha tenido sin gran publicidad. Nos aventuramos a pensar en 5.000 personas y al final tuvimos que ampliar aforo". Junto a 'Los Javis', el podcast Aladetres, la escuela de liderazgo TheNomba y la tertulia Terra Ignota, han hecho posible esta aventura que ya muchos señalan como un nuevo brazo del conservadurismo más rebelde, la cayetanía y los movimientos de las nuevas juventudes católicas. "Esto va de que los jóvenes estamos hartos de la dicotomía de los bandos. Queremos recuperar los diálogos y los vínculos. No va de fe, va de humanidad", aseguraba la influencer Carla Restoy en Más Espejo, asistente al evento. "Yo no he visto una cosa igual, llevo tiempo colaborando con ellos en los 'Thinkglaos', espacios en los que hablas de un tema durante 18 minutos y luego respondes preguntas durante una hora. No es un despertar religioso, yo soy ateo". Nuestro colaborador Juan Soto Ivars remataba así contra el aura de 'espiritualidad' del que se ha intentado revestir este movimiento desde ciertos sectores políticos y mediáticos. Con Dios o sin él, el boca a boca ha terminado materializado un motín de rebeldes de la palabra y la reflexión. Una nueva forma de entender el ocio findesemanal donde caben tatuajes, barbours, mocasines, crucifijos y rastas. La alarma ha sonado y nadie ha decidido postponerla...

