Un adolescente nada 4 kilómetros para salvar la vida de su familia

Lo que iba a ser una divertida jornada de deporte en familia se ha convertido en un susto tremendo por el viento. Un adolescente de 13 años, su madre y sus dos hermanos de 12 y 8 años practicaban 'paddleboarding' y kayak en Geographe Bay, al sur de Australia Occidental. Todo transcurría normal hasta que el viento desvió las tablas y los kayaks y los arrastró mar adentro alejándolos de la costa.

El menor tuvo que ir a nado a la orilla para pedir ayuda, se calcula que unos 4 kilómetros. La travesía la comenzó en su kayak, pero éste se llenó de agua y decidió seguir a nado, haciendo gala de una gran valentía. En la zona se presentó un helicóptero con el que se localizó al resto de familiares que finalmente fueron trasladados a tierra en las embarcaciones de rescate de Marine Rescue Naturaliste y de Marine Rescue Busselton.

El joven ha explicado a los medios que "estaba agotado", sin embargo no era consciente de ese agotamiento, "no podía sentir lo cansado que estaba" porque en su cabeza solo estaba la idea de lograr pedir ayuda. Recuerda que las olas eran "enormes" y que él no paró en ningún momento de nadar. "Hice braza, hice crol, hice braza de supervivencia". Además, él no llevaba chaleco salvavidas.

Su truco para conseguir el objetivo fue "pensar en cosas felices" no quiso pensar en "cosas malas que me distrajesen" ya estaban pasando demasiadas cosas como para ponerse a pensar en preocupaciones.