Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Rescate

Un adolescente nada 4 kilómetros para salvar la vida de su familia

Estaban practicando deportes acuáticos cuando el viento desvió sus tablas y kayaks en el sur de Australia.

Un adolescente nada 4 kilómetros para salvar la vida de su familia

Un adolescente nada 4 kilómetros para salvar la vida de su familia

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Lo que iba a ser una divertida jornada de deporte en familia se ha convertido en un susto tremendo por el viento. Un adolescente de 13 años, su madre y sus dos hermanos de 12 y 8 años practicaban 'paddleboarding' y kayak en Geographe Bay, al sur de Australia Occidental. Todo transcurría normal hasta que el viento desvió las tablas y los kayaks y los arrastró mar adentro alejándolos de la costa.

El menor tuvo que ir a nado a la orilla para pedir ayuda, se calcula que unos 4 kilómetros. La travesía la comenzó en su kayak, pero éste se llenó de agua y decidió seguir a nado, haciendo gala de una gran valentía. En la zona se presentó un helicóptero con el que se localizó al resto de familiares que finalmente fueron trasladados a tierra en las embarcaciones de rescate de Marine Rescue Naturaliste y de Marine Rescue Busselton.

El joven ha explicado a los medios que "estaba agotado", sin embargo no era consciente de ese agotamiento, "no podía sentir lo cansado que estaba" porque en su cabeza solo estaba la idea de lograr pedir ayuda. Recuerda que las olas eran "enormes" y que él no paró en ningún momento de nadar. "Hice braza, hice crol, hice braza de supervivencia". Además, él no llevaba chaleco salvavidas.

Su truco para conseguir el objetivo fue "pensar en cosas felices" no quiso pensar en "cosas malas que me distrajesen" ya estaban pasando demasiadas cosas como para ponerse a pensar en preocupaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Liberan a Liam Cornejo, el niño de 5 años detenido por inmigración en EEUU cuando volvía del colegio

Liam

Publicidad

Mundo

Delcy Rodríguez, la heredera del poder venezolano tras la sombra de Maduro: Trump podría frenar sus planes

Un mes sin Nicolás Maduro: así ha cambiado Venezuela desde la intervención de EEUU

Hillary y Bill Clinton

Bill Clinton y su esposa Hillary comparecerán en el Congreso de Estados Unidos por el caso Epstein

José Antonio Gurpegui

Gurpegui, tras las protestas contra las políticas migratorias de Trump en los Grammy: "Se le está perdiendo el miedo"

Un adolescente nada 4 kilómetros para salvar la vida de su familia
Rescate

Un adolescente nada 4 kilómetros para salvar la vida de su familia

Operativo de los agentes del ICE
ICE

Donald Trump cede y los agentes del ICE llevarán cámaras corporales

Una escuela de primaria atacada en Ucrania
Guerra en Ucrania

Ataque masivo de Rusia a Ucrania con un gran bombardeo contra las infraestructuras energéticas de Járkov y Kiev

Rusia había acordado con Estados Unidos una tregua para no atacar las instalaciones eléctricas, sin embargo con este ataque rompe dicho compromiso.

Donald Trump estrecha la mano del primer ministro indio, Narendra Modi, durante una conferencia de prensa conjunta en la Sala Este de la Casa Blanca
EEUU-India

Trump afirma que India cambiará de proveedor petrolero: menos Rusia y más EEUU

El presidente de los EEUU ha detallado que este paso es clave para "poner fin a la guerra en Ucrania". Asimismo, ambos mandatarios han dado a conocer que Washington y Nueva Delhi han acordado un arancel recíproco que baja del 25% al 28%.

Elefante

Un turista muere tras ser atacado por un elefante salvaje mientras hacía ejercicio con su mujer

Imagen del ángel con el rostro de Giorgia Meloni en una basílica de Roma

VÍDEO: ¿Giorgia Meloni como un ángel? El parecido en una pintura de una basílica romana que desata el debate

Imagen de varios bebés

Hospitalizan a cinco bebés por ingerir leche infantil contaminada con la toxina cereulida

Publicidad