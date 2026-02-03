Inédito
Fernando Esteso confesó cómo quería ser recordado en su última entrevista: "Como quien vino a la vida a hacer felices a los demás"
Tras el fallecimiento de Fernando Esteso, recordamos la última entrevista que concedió el actor en Y ahora Sonsoles, en septiembre de 2024. En ella, confesaba cómo le gustaría ser recordado.
Fernando Esteso fallecía el domingo a sus 80 años. El actor, que había atravesado semanas marcadas por sus problemas respiratorios, fallecía a causa de una insuficiencia respiratoria.
Fue en septiembre del año pasado cuando Fernando Esteso concedió su última entrevista en Y ahora Sonsoles. En ella, charló con nosotros sobre cine, cultura, amor y vida. Una entrevista que hoy resuena más que nunca.
En aquella entrevista, Sonsoles Ónega le hizo una pregunta que hasta ahora no habíamos visto: ¿cómo le gustaría ser recordado? "Como una persona que vino a la vida con la intención de hacer felices a los demás", afirmaba Fernando Esteso.
El actor también hizo balance de su vida, de lo que le quedó por hacer, por lo que debía pedir perdón y por lo que siempre daría las gracias. "Le daría las gracias a la vida que me ha permitido disfrutar de mis padres y tener una relación con mi hermano que aunque estamos un poco distanciados, es en Zaragoza y en Valencia", nos contaba.
Hoy, te mostramos todo lo que Fernando Esteso nos contó hace unos meses, cuando la vida era su mayor regalo. ¡Dale al play para verlo!
