El empresario Martín Varsavsky sobre los ricos en España: "Los españoles tienen envidia, están poco orgullosos de sus triunfadores"

Analizamos con el empresario Martín Varsavsky las palabras del presidente de Mercadona, Juan Roig, sobre que los emprendedores no deben tener vergüenza de ganar dinero.

Empresario Martín Varsavsky

Ana Gómez
Publicado:

Ha dicho el presidente de Mercadona, Juan Roig, que no deben tener vergüenza de ganar dinero, que hay que estar orgullosos. Así se ha pronunciado durante su ponencia en el 40º Congreso de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC). Además Juan Roig ha querido poner el acento en la importancia de pagar impuestos.

¿Se critica injustamente en España a los que triunfan?

"En España no hay suficientes ricos"

Tras estas declaraciones del presidente de Mercadona, en Espejo Publico nos hemos hecho la pregunta de si en España valoramos a los empresarios. Por eso hemos hablado con otro empresario muy conocido, con Martín Varsavsky. Dice que en nuestro país sobra envidia: "Hay poco orgullo nacional. Prefieren que el dueño del supermercado sea un extranjero. Del dueño de Mercadona tienen una actitud de envidia. Decir, este es un español que le fue bien, tirémoslo para abajo".

"Hay poco orgullo nacional. Prefieren que el dueño del supermercado sea un extranjero"

Este famosos empresario asegura además que cuantos más ricos haya, mejor para los trabajadores: "Lo que no entiende la gente en España es que si hay muchos ricos como Juan Roig, compiten por la gente y los salaros suben". Martín Varsavsky lo explica así: "Gana más una secretaria en Silicon Valley que un jefazo en España. Hay que pensar por qué es así y es porque en Silicon Valley está todo el mundo compitiendo por los empleados. Y en España no, porque no hay suficientes ricos".

