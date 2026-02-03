Gurpegui, tras las protestas contra las políticas migratorias de Trump en los Grammy: "Se le está perdiendo el miedo"

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, anunciaba este lunes que los agentes de inmigración desplegados en Mineápolis empezarán a llevar cámaras corporales tras las muertes de dos ciudadanos a manos de estos oficiales. Se trata de una medida que se extenderá a todo el país a medida que haya presupuesto disponible. "Con efecto inmediato, desplegaremos cámaras corporales para todos los agentes en servicio en Mineápolis", escribió en 'X' Noem. Es una medida que llevaban tiempo pidiendo los demócratas y que tras la muerte de Alex Pretti y Renée Good, Trump ha concedido.

"No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, y somos americanos"

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE". Estas fueron las primeras palabras de Bad Bunny con el Grammy al mejor álbum del año en la mano. El puertorriqueño hizo historia y quiso aprovechar la ocasión con un mensaje contundente y reivindicativo: "No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, y somos americanos". Palabras que se llevaron una ovación cerrada. Aseguró que lo único que trae consigo el odio es "más odio". "Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente ya nuestra familia, no lo olviden", finalizó.

En las Noticias de la Mañana, Manu Sánchez ha abordado la situación internacional de la mano de José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios norteamericanos de la Universidad de Alcalá y director del Instituto Franklin. Gurpegui considera que "se le está perdiendo el miedo a Trump". "Donald Trump, no se si decir que está sobreactuando, pero desde luego que las actuaciones que está llevando, sobre todo en política interna, están siendo desmedidas. No se si todo esto tiene como objetivo tapar los papeles de Epstein que también salieron hace unos días en el que su nombre vuelve a aparecer, y es lo que más daño le está haciendo entre sus votantes. Los papeles de Epstein están haciendo muchísimo daño y tal vez estas actuaciones tengan como objetivo desviar la atención sobre ese asunto".

Sobre la decisión de Trump de que los agentes lleven cámaras corporales, señala que "ahora dice por fin accede a que los agentes del ICE lleven las cámaras, que era una demanda muy antigua de los demócratas y ahora en ese ambiente de posverdad en el que él se mueve dice 'van a llevar cámaras' precisamente para demostrar que ellos son los atacados y que ellos son los que atacan. En cuanto al dirigente colombiano, eso lo estamos viendo continuamente en su relación con todas las naciones en el ámbito internacional, tampoco representa ninguna novedad especial que primero diga que es un demonio y que después diga que es una persona excelente", señala.

Ataque masivo de Rusia a Ucrania

En las últimas horas, Moscú ha atacado las infraestructuras energéticas de la ciudad de Járkov, la segunda urbe más grande de Ucrania. El de esta noche es el primer gran bombardeo a estas instalaciones desde que comenzó una tregua que el Kremlin acordó con Estados Unidos. Este ataque se produce justo horas después de que Zelenski confirmase que Rusia estaba cumpliendo dicha tregua. "Los ataques van dirigidos a infraestructura energética. El objetivo es claro: provocar la máxima destrucción posible y dejar a la ciudad sin calefacción en medio del frío extremo", dijo el alcalde de Járkov, Igor Teréjov. El actual invierno de Ucrania está siendo el más frío de los últimos años con termómetros que han bajado hasta los 26 grados negativos en Járkov.

Sobre el alto el fuego que Trump anunció, Gurpegui señala que "ya vemos que no ha sido así, yo creo que Putin le tiene muy bien tomada la medida a Donald Trump, sabe que con tanto frente abierto, él puede seguir avanzando sobre todo en incorporar territorio y desde luego que la reunión de Abu Dabi iba a ser a tres bandas Rusia, Ucrania, Estados Unidos, veremos si finalmente se lleva a cabo o no porque parecía que esto tenía que llevarse a cabo en un momento en que hubiera un alto el fuego aunque fuera exclusivamente de una semana como había anunciado Donald Trump".

