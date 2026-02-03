NO TE LO PIERDAS
Descubre la espectacular cabecera de El capitán en Japón
Joaquín, Susana, Daniela y Salma se han mimetizado con la cultura del país del sol naciente vistiéndose con los atuendos más representativos. Así es la impresionante cabecera de El capitán en Japón.
Joaquín Sánchez se ha convertido en todo un samurái en su próxima aventura. Katana en mano, el capitán aparece con este atuendo en la cabecera de su próxima aventura.
Entre abanicos y kimonos hemos visto a Susana Saborido, Daniela y Salma, las mujeres se han vestido de geishas en su viaje a Japón.
Así es la increíble cabecera de El capitán en Japón. No te lo pierdas, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.
