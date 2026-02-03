Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Tensión en plató

Alta tensión entre Afra Blanco y Carmen Morodo: "Si Vox está creciendo tanto, hacéroslo mirar"

El debate sobre el decreto ómnibus que propone el Gobierno ha provocado un intenso enfrentamiento entre Afra Blanco y Carmen Morodo, colaboradoras de Espejo Público.

Tensión en Espejo Público.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

Carmen Morodo, periodista y directora adjunta de 'La Razón', cree que ha habido una estrategia clara del Gobierno para usar como agenda de campaña el decreto ómnibus que ahora se plantea trocear para subir las pensiones ante la falta de apoyos. Considera que Sánchez está "sacando muchos conejos de la chistera para movilizar a Vox". "Se ve el blindaje de Sánchez de cara a las elecciones generales. Se ha usado a los pensionistas, a las víctimas de la DANA, si finalmente se trocea el decreto de pensiones es porque inicialmente se decidió y entra como agenda de campaña", establece.

Considera Morodo que la estrategia de Sánchez es la de intentar que en Aragón, donde este domingo se celebran elecciones, funcione el eslogan de que si no tienen aprobada la reforma de las pensiones es porque no se ha podido aprobar porque la medida la ha vetado la derecha.

"Juegas con cartas trasmposas descontextualizando el decreto"

Carmen Morodo ha apuntado directamente a la activista Afra Blanco en su discurso. Considera que Afra juega con "cartas tramposas descontextualizando el decreto para aprobar las pensiones". "Estamos hablando de una realidad donde hay un decreto para revalorizar las pensiones, pero se ha hecho un batiburrillo para poder decir: "Fíjese que mala es la derecha... "".

"Si Vox está creciendo tanto hacéroslo mirar porque es un problema de la coalición progresista y la izquierda que no está atendiendo las necesidades de los trabajadores ni en vivienda, ni en Estado del bienestar ni en servicios públicos". Añadía la colaboradora de Espejo Público que quienes están descontentos con las medidas sociales "se están yendo al populismo de extrema derecha" porque si miran a la izquierda se encuentran con una formación que es colaboracionista del régimen progresista.

Afra Blanco se mostraba claramente en contra de las palabras de su compañera de tertulia: "Ahora la culpa de que Vox crezca es mía", afirmaba en tono sarcástico la activista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Marcos de Quinto

Marcos de Quinto, duro con Felipe VI por la vuelta de Juan Carlos I a España antes de morir: "La culpa se la van a echar a él"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Tensión en Espejo Público.

Alta tensión entre Afra Blanco y Carmen Morodo: "Si Vox está creciendo tanto, hacéroslo mirar"

Descubre la espectacular cabecera de El capitán en Japón

Así es Óscar fuera del programa: “Pasapalabra es la cosa más loca que he hecho en mi vida… y he hecho unas cuantas”

¿Qué ha sido de Óscar Díaz? La vida del último ganador del bote de Pasapalabra: música, aficiones y "mucha paz"

Mika
Impresionante

¡Qué talento! Trancas y Barrancas ponen a prueba el increíble oído de Mika en El Hormiguero

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre
A las 21:45 horas

Esta noche, El Hormiguero recibirá a Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre

Revive la entrevista completa a Mika en El Hormiguero
Inolvidable

Revive la entrevista completa a Mika en El Hormiguero

El artista ha vuelto al programa para mostrar su lado más personal en una noche para el recuerdo.

Ciencia en El Hormiguero
ESPECTACULAR

Marron trae a El Hormiguero un peligroso péndulo eléctrico: "Podría matarnos"

La sección de ciencia ha mostrado un espectacular invento que genera hasta 4.000 voltios.

Barbacid

Un avance clave contra el cáncer de páncreas: Barbacid detalla su investigación en El Hormiguero

Entrevista de Mika

Mika cuenta cómo vivió el secuestro de su padre: "La música es una manera de metabolizar todo lo que tienes a tu alrededor"

¿Qué sucederá en Pasapalabra en 2026? Manu y Rosa, llamados a hacer historia este año

El mayor premio de la historia de Pasapalabra ya tiene fecha: Manu o Rosa ganarán el bote este jueves

Publicidad