Alta tensión entre Afra Blanco y Carmen Morodo: "Si Vox está creciendo tanto, hacéroslo mirar"

Carmen Morodo, periodista y directora adjunta de 'La Razón', cree que ha habido una estrategia clara del Gobierno para usar como agenda de campaña el decreto ómnibus que ahora se plantea trocear para subir las pensiones ante la falta de apoyos. Considera que Sánchez está "sacando muchos conejos de la chistera para movilizar a Vox". "Se ve el blindaje de Sánchez de cara a las elecciones generales. Se ha usado a los pensionistas, a las víctimas de la DANA, si finalmente se trocea el decreto de pensiones es porque inicialmente se decidió y entra como agenda de campaña", establece.

Considera Morodo que la estrategia de Sánchez es la de intentar que en Aragón, donde este domingo se celebran elecciones, funcione el eslogan de que si no tienen aprobada la reforma de las pensiones es porque no se ha podido aprobar porque la medida la ha vetado la derecha.

"Juegas con cartas trasmposas descontextualizando el decreto"

Carmen Morodo ha apuntado directamente a la activista Afra Blanco en su discurso. Considera que Afra juega con "cartas tramposas descontextualizando el decreto para aprobar las pensiones". "Estamos hablando de una realidad donde hay un decreto para revalorizar las pensiones, pero se ha hecho un batiburrillo para poder decir: "Fíjese que mala es la derecha... "".

"Si Vox está creciendo tanto hacéroslo mirar porque es un problema de la coalición progresista y la izquierda que no está atendiendo las necesidades de los trabajadores ni en vivienda, ni en Estado del bienestar ni en servicios públicos". Añadía la colaboradora de Espejo Público que quienes están descontentos con las medidas sociales "se están yendo al populismo de extrema derecha" porque si miran a la izquierda se encuentran con una formación que es colaboracionista del régimen progresista.

Afra Blanco se mostraba claramente en contra de las palabras de su compañera de tertulia: "Ahora la culpa de que Vox crezca es mía", afirmaba en tono sarcástico la activista.

