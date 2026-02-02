ALFOMBRA ROJA
Alfombra roja Premios Grammy 2026: de las plumas negras de Lady Gaga a las transparencias de Karol G
Se ha celebrado la 68ª edición de los Premios Grammy 2026 en Los Ángeles, un evento al cual han asistido y desfilado por uno de los escaparates internacionales más reconocidos del mundo: su alfombra roja. Diferentes estilos de artistas consolidados han sido comentados, desde las plumas de Lady Gaga hasta las transparencias de Karol G.
El pasado domingo, 1 de febrero, la música volvió a ser la protagonista de una de las noches más esperadas del año, la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde grandes artistas desfilaron por la alfombra roja y hubo un reparto de premios que mezcló leyendas indiscutibles con nuevos talentos que buscan consolidar su carrera musical. Sin duda, uno de los acontecimientos más importantes a nivel mundial, que deja las emociones a flor de piel.
En lo musical, la velada rindió homenaje tanto a artistas ya consolidados como a quienes están llamando con fuerza a la puerta del estrellato. Bad Bunny se llevó el codiciado Álbum del Año por Debí tirar más fotos, marcando un hito enorme al ser el primer álbum íntegramente en español en lograrlo, y con un discurso que celebró su cultura y raíces. Pero la noche también fue de Kendrick Lamar, ganador de Grabación del Año por Luther, de Billie Eilish, que conquistó Canción del Año con WILDFLOWER, y de Olivia Dean, cuya sensibilidad y frescura le ayudaron a conseguir el premio a Mejor Artista Nuevo.
Y por supuesto, los Grammy no serían lo mismo sin su habitual escaparate internacional, la alfombra roja por donde pasan todo tipo de artistas. Es justo ese momento previo en el que la música pasa a un segundo plano, para dar su minuto de gloria a la moda y como era de esperar, nadie pasó desapercibido.
Lady Gaga, como buen icono pop con personalidad arrolladora, llegó con un vestido negro lleno de plumas diseñado por Schiaparelli que dejó a todos con la boca abierta, perfecto para honrar sus siete nominaciones y sus dos premios de la noche. Su look fue igual de teatral que su música.
Sabrina Carpenter optó por un vestido brillante y ajustado con volantes de Versace, una elección que, sin duda, fue de las más comentadas, por su elegancia con ese toquecito clásico.
Olivia Dean, ganadora del premio Mejor Artista Nuevo, apostó por un diseño de Chanel que parecía salido de un cuento de hadas, sencillo, llamativo, y perfecto para destacar sin salirse de su perfil íntimo.
Billie Eilish, fiel a su esencia irreverente, rompió expectativas con un traje oversize de Gucci, para la cantante lo cómodo y el estilo van de la mano. Por otro lado Karol G apostó por las transparencias, un conjunto llamativo de Versace que, marcó a la perfección su silueta e hizo que la colombiana no pasase desapercibida.
En cuanto a los hombres, Kendrick Lamar, que de por sí impone su estilo urbano dentro y fuera del escenario, apostó por un esmoquín negro de Chanel, combinado con accesorios de alto brillo.
Bad Bunny, triunfador de la noche lució un traje negro de Schiaparelli Haute Couture, hecho a medida y con cordones cruzados en la espalda.
No podían faltar otras figuras icónicas en la pasarela, Paris Hilton que deslumbró con un vestido metalizado de Mugler.
Madison Beer, que lució un diseño palabra de honor de Versace.
Teyana Taylor que opacó todas las miradas con una pieza estructural de Thom Browne.
