El pasado domingo, 1 de febrero, la música volvió a ser la protagonista de una de las noches más esperadas del año, la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde grandes artistas desfilaron por la alfombra roja y hubo un reparto de premios que mezcló leyendas indiscutibles con nuevos talentos que buscan consolidar su carrera musical. Sin duda, uno de los acontecimientos más importantes a nivel mundial, que deja las emociones a flor de piel.

En lo musical, la velada rindió homenaje tanto a artistas ya consolidados como a quienes están llamando con fuerza a la puerta del estrellato. Bad Bunny se llevó el codiciado Álbum del Año por Debí tirar más fotos, marcando un hito enorme al ser el primer álbum íntegramente en español en lograrlo, y con un discurso que celebró su cultura y raíces. Pero la noche también fue de Kendrick Lamar, ganador de Grabación del Año por Luther, de Billie Eilish, que conquistó Canción del Año con WILDFLOWER, y de Olivia Dean, cuya sensibilidad y frescura le ayudaron a conseguir el premio a Mejor Artista Nuevo.

Y por supuesto, los Grammy no serían lo mismo sin su habitual escaparate internacional, la alfombra roja por donde pasan todo tipo de artistas. Es justo ese momento previo en el que la música pasa a un segundo plano, para dar su minuto de gloria a la moda y como era de esperar, nadie pasó desapercibido.

Lady Gaga, como buen icono pop con personalidad arrolladora, llegó con un vestido negro lleno de plumas diseñado por Schiaparelli que dejó a todos con la boca abierta, perfecto para honrar sus siete nominaciones y sus dos premios de la noche. Su look fue igual de teatral que su música.

Lady Gaga en los Premios Grammy 2026 | Getty

Sabrina Carpenter optó por un vestido brillante y ajustado con volantes de Versace, una elección que, sin duda, fue de las más comentadas, por su elegancia con ese toquecito clásico.

Sabrina Carpenter en los Premios Grammy 2026 | Getty

Olivia Dean, ganadora del premio Mejor Artista Nuevo, apostó por un diseño de Chanel que parecía salido de un cuento de hadas, sencillo, llamativo, y perfecto para destacar sin salirse de su perfil íntimo.

Olivia Dean en los Premios Grammy 2026 | Getty

Billie Eilish, fiel a su esencia irreverente, rompió expectativas con un traje oversize de Gucci, para la cantante lo cómodo y el estilo van de la mano. Por otro lado Karol G apostó por las transparencias, un conjunto llamativo de Versace que, marcó a la perfección su silueta e hizo que la colombiana no pasase desapercibida.

Billie Eilish en los Premios Grammy 2026 | Getty

En cuanto a los hombres, Kendrick Lamar, que de por sí impone su estilo urbano dentro y fuera del escenario, apostó por un esmoquín negro de Chanel, combinado con accesorios de alto brillo.

Kendrick Lamar en los Premios Grammy 2026 | Getty

Bad Bunny, triunfador de la noche lució un traje negro de Schiaparelli Haute Couture, hecho a medida y con cordones cruzados en la espalda.

Bad Bunny en los Premios Grammy 2026 | Getty

No podían faltar otras figuras icónicas en la pasarela, Paris Hilton que deslumbró con un vestido metalizado de Mugler.

Paris Hilton en los Premios Grammy 2026 | Getty

Madison Beer, que lució un diseño palabra de honor de Versace.

Madison Beer en los Premios Grammy 2026 | Getty

Teyana Taylor que opacó todas las miradas con una pieza estructural de Thom Browne.