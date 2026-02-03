La AEMPS alerta de problemas de suministro de este medicamento para pacientes oncológicos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha alertado de problemas de suministro de Tronoxal 1.000 mg polvo para solución para perfusión, un medicamento para pacientes oncológicos. También comunica que espera disponer de medicación extranjera alternativa a finales de esta semana.

Los problemas de suministro de Tronoxal, comercializado por Baxter S. L., van a durar hasta el mes de abril de este 2026. Es debido a una parada en la fabricación de la que no se informó a la Aemps, de manera que, aunque la producción ya se ha reanudado, no ha sido posible adoptar medidas de mitigación y la compañía no dispone de 'stock'.

La Aemps ha señalado que, una vez se tenga la medicación alternativa extranjera a finales de semana, será posible adquirirla a través de la aplicación de Medicamentos en Situaciones Especiales (MSE).

Tronoxal

Tronoxal, incluido en el listado de medicamentos estratégicos de la Aemps, contiene el principio activo ifosfamida y está indicado para el tratamiento, en monoterapia o en combinación con otros citotóxicos, radioterapia y/o cirugía, de pacientes con tumores germinales avanzados de testículo y de ovario, osteosarcoma, sarcoma de tejidos blandos, sarcoma de Ewing, rabdomiosarcoma, y linfoma Hodgkin y no Hodgkin refractario o en recaída.

Hasta que se restablezca el funcionamiento normal del suministro, la Agencia recomienda, en contacto permanente con las sociedades científicas implicadas, la priorización de las unidades disponibles para un listado de casos que determina. También pide que se extremen las precauciones y la vigilancia de la dosificación cuando se empleen medicamentos distintos a los autorizados en España, que pueden tener distinta presentación, volumen o concentración. Además, ruega que se evite hacer acopio para asegurar un reparto equitativo de las unidades disponibles.

Se espera que la situación de Tronoxal se normalice durante el mes de abril de 2026, aunque se trabaja para adelantar la fecha indicada por el titular de la autorización de comercialización.

