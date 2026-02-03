Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Tratamientos oncológicos

La AEMPS alerta de problemas de suministro de este medicamento para pacientes oncológicos

La Aemps espera disponer de medicación extranjera alternativa a finales de esta semana.

Paciente enfermo en la cama de un hospital

Paciente enfermo en la cama de un hospitaliStock

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha alertado de problemas de suministro de Tronoxal 1.000 mg polvo para solución para perfusión, un medicamento para pacientes oncológicos. También comunica que espera disponer de medicación extranjera alternativa a finales de esta semana.

Los problemas de suministro de Tronoxal, comercializado por Baxter S. L., van a durar hasta el mes de abril de este 2026. Es debido a una parada en la fabricación de la que no se informó a la Aemps, de manera que, aunque la producción ya se ha reanudado, no ha sido posible adoptar medidas de mitigación y la compañía no dispone de 'stock'.

La Aemps ha señalado que, una vez se tenga la medicación alternativa extranjera a finales de semana, será posible adquirirla a través de la aplicación de Medicamentos en Situaciones Especiales (MSE).

Tronoxal

Tronoxal, incluido en el listado de medicamentos estratégicos de la Aemps, contiene el principio activo ifosfamida y está indicado para el tratamiento, en monoterapia o en combinación con otros citotóxicos, radioterapia y/o cirugía, de pacientes con tumores germinales avanzados de testículo y de ovario, osteosarcoma, sarcoma de tejidos blandos, sarcoma de Ewing, rabdomiosarcoma, y linfoma Hodgkin y no Hodgkin refractario o en recaída.

Hasta que se restablezca el funcionamiento normal del suministro, la Agencia recomienda, en contacto permanente con las sociedades científicas implicadas, la priorización de las unidades disponibles para un listado de casos que determina. También pide que se extremen las precauciones y la vigilancia de la dosificación cuando se empleen medicamentos distintos a los autorizados en España, que pueden tener distinta presentación, volumen o concentración. Además, ruega que se evite hacer acopio para asegurar un reparto equitativo de las unidades disponibles.

Se espera que la situación de Tronoxal se normalice durante el mes de abril de 2026, aunque se trabaja para adelantar la fecha indicada por el titular de la autorización de comercialización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Otros dos tipos de vacunas caducadas se suministraron a 78 pacientes de País Vasco

Imagen de archivo de una persona vacunándose

Publicidad

Salud

Paciente enfermo en la cama de un hospital

La AEMPS alerta de problemas de suministro de este medicamento para pacientes oncológicos

Primer trasplante de cara de una persona que recibió la eutanasia

Primer trasplante de cara del mundo con una donante que recibió la eutanasia

Una mujer haciéndose un tratamiento facial

La OCU denuncia la venta libre en webs de 'peelings' e inyectables que requieren supervisión profesional

Imagen de gotas de lluvia en una ventana
Migrañas y meteorología

¿Por qué el mal tiempo incrementa los dolores de cabeza y empeora el humor?

Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria
SANIDAD

El Hospital de La Candelaria en Tenerife estrena una sala multisensorial para pacientes psiquiátricos

Vacunas covid
Vacunas

El Gobierno Vasco revisa 170.000 vacunas tras detectar nuevos casos de dosis caducadas

Salud reduce a menos de 30 las revacunaciones necesarias, pero amplía la investigación a la triple vírica y la tetravalente.

Malas posturas por el uso del móvil
Tecnología

El móvil pasa factura al cuerpo: “Cada vez vemos pacientes más jóvenes con dolores de cuello y manos”

Los fisioterapeutas alertan de un cambio en el perfil del paciente. La flexión cervical prolongada, los hombros adelantados y el tecleo constante están provocando un aumento de contracturas, cefaleas y molestias en manos y muñecas.

Comer insectos es saludable

Una investigadora del CSIC pide incorporar los insectos en nuestra dieta: "Deberíamos reconsiderar su potencial"

Imagen de archivo de una persona vacunándose

Otros dos tipos de vacunas caducadas se suministraron a 78 pacientes de País Vasco

Arritmias

La Universitat Politècnica de València logra un avance clave para detectar arritmias con un solo latido

Publicidad