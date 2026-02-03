¡Qué talento! Trancas y Barrancas ponen a prueba el increíble oído de Mika en El Hormiguero

Mika ha llegado a El Hormiguero con su energía desbordante y su personalidad arrolladora. El artista ha compartido anécdotas, reflexiones y momentos llenos de cercanía que han conectado rápidamente con el público.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han querido poner a prueba el talento musical del invitado con un examen de lo más complicado. Las hormigas han retado al cantante a interpretar canciones famosas con un casiotone y hacer que Pablo Motos descubriese de cuál se trataba.

Mika ha demostrado tener un oído privilegiado y ha dejado a todos boquiabiertos con un dominio espectacular del peculiar instrumento. ¡No te lo puedes perder!