La denuncia de vecinos afectados por las inundaciones de Jerez: "A parte de la desgracia, encima vienen unos cabrones a robarte"
Un robo cometido en varias viviendas desalojadas por las inundaciones en el entorno rural de Jerez ha dejado sin pertenencias a algunos de sus vecinos. Los ladrones aprovecharon la evacuación forzosa de los residentes para sustraer dinero y bienes materiales, agravando la situación de personas que ya habían tenido que abandonar sus casas por la crecida del agua.
Las inundaciones registradas en los últimos días han obligado al desalojo de alrededor de 150 personas en distintas zonas rurales del municipio. En este contexto de emergencia, varias viviendas quedaron temporalmente vacías, lo que fue aprovechado para cometer robos en su interior.Uno de los vecinos perjudicados es Ricardo, cuya vivienda fue completamente saqueada tras la evacuación. Al regresar, encontró la casa revuelta y con pérdidas materiales, una situación que ha generado una profunda sensación abandono.
"No han tenido piedad"
"Nos han robado. Se han llevado la vida de una familia entera", relata Ricardo en directo para Espejo Público. Explica que los autores del robo registraron la vivienda de forma minuciosa. "Han buscado hasta el último cajón", asegura. Entre los objetos sustraídos se encuentran tres televisores, ordenadores, numerosos dispositivos electrónicos, relojes y dinero en efectivo que la familia tenía ahorrado.
El entrevistado subraya que no dejaron prácticamente nada de valor. "Se han llevado todo. No han tenido piedad", lamenta, al tiempo que denuncia la falta de vigilancia en una zona especialmente vulnerable por las lluvias.
Su madre, enferma y sin sus pertenencias
La vivienda no contaba con seguro, ya que sus ocupantes nunca imaginaron que una situación así pudiera producirse. A la pérdida material se suma una complicada situación personal, ya que la madre de Ricardo se encuentra enferma y ha quedado sin pertenencias básicas.
Mientras tanto, las autoridades no descartan que se produzcan nuevos desalojos en función de la evolución del nivel del agua. El afectado ha anunciado acudirá a presentar la denuncia y reclama mayor protección para las viviendas evacuadas durante episodios de emergencia.
