Elisa Beni no da credibilidad al informe "de parte" sobre las cuentas del PSOE: "Estaban consiguiendo dinero B para el partido"

La periodista experta en tribunales Elisa Beni ha analizado la auditoría encargada por el Partido Socialista a personas que catalogaba como afines a la formación política, por lo que definía el informe sobre sus finanzas como "propaganda".

Elisa Beni

Andrés Pantoja
La auditoría solicitada por el PSOEsí ha detectado gastos "llamativos" en la etapa en la que el ahora encarcelado exministro de Transportes José Luis Ábalos era secretario de organización del partido. Destaca una comida de Navidad en el céntrico y popular restaurante madrileño 'La Chalana', para nueve comensales y en la que se incluyeron dos menús infantiles. Todo cargado a las cuentas del Partido Socialista.

Sin embargo la conclusión a la que han llegado Félix Alberto Vega Borruego, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y el profesor de Derecho Financiero y Tributario César Martínez Sánchez, es que no existen de fondos no declarados en el partido.

"Es propaganda"

"Los datos que ellos han dado, a quienes ellos han querido", decía Elisa Beni, periodista de dilatada experiencia, experta en Tribunales, poniendo en duda la imparcialidad de la investigación de las cuentas socialistas.

Elisa recordaba que en el Tribunal Supremo "dos personas han declarado que llevaron dinero (en efectivo) a la sede del Partido Socialista" y a raíz de ello la Audiencia Nacional iniciaba una investigación frente a la que "el PSOE se ha revuelto como gato panza arriba para entregarle los gastos".

"Paralelamente sacan un informe de parte", añadía la periodista que destacaba el hecho de que su autoría es de afines al PSOE, incluso uno de ellos fue asesor de Moncloa: "No han ido a buscar al enemigo (…) Por eso digo que es propaganda".

La politóloga Arantxa Tirado consideraba pese a todo un buen gesto del PSOE a la hora de encargar este análisis de las cuentas internas, pero al mismo tiempo considera que todo lo que ha salido -y sigue saliendo- a la luz, evidencia los escasos controles dentro del partido.

Por último Elisa Beni insistía en su teoría y planteaba una pregunta: "¿Por qué el partido permitía a estas personas, en fin estas 'cuentas locas', pagarse la Navidad, etc.? (…) Hay una hipótesis que es que estas personas estaban consiguiendo dinero B para el partido mediante todas las contrataciones, y ellos se llevaban su parte".

