Malcom huye de su familia en el primer tráiler del revival: Así ha crecido el reparto de la serie

La vida, allá por los 2000, no era justa. Y ahora, en 2026, parece que las cosas no han cambiado. Esta es precisamente la razón por la que Malcolm in the Middle: Life's still unfair regresa por todo lo alto y su primer tráiler ya nos ha dejado ver cómo han crecido los personajes de la emblemática sitcom.

En el avance, de apenas un minuto, Frankie Muniz lleva la voz cantante y sigue sin saber qué es la cuarta pared. Pero no está solo. El resto del elenco hace acto de presencia para tratar de atraerlo de nuevo a una familia de la que parece haberse distanciado durante estos 19 años que han pasado tras el final de la serie original.

Mientras que el protagonista afirma estar mejor lejos de su círculo, Lois insiste en recuperar la relación con el mediano de sus hijos. Por su parte, el Hal de Bryan Cranston demuestra una vez más que la infancia no es algo exclusivo de los más pequeños y entre bailes y violencia al más puro estilo Walter White recupera la esencia de aquel padre de familia del que todo el mundo se enamoró en su día. Incluso Reese, susurrando al oído de Hal, sabe mantener esa ingeniosa locura que tantos corazones robó dos décadas atrás. Sin olvidarse de Francis, que aparentemente sigue sin ser esa cabeza pensante que cabría esperar de un hermano mayor.

Malcolm in the Middle: Life's still unfair | Disney+

El único que no se ha dejado ver es el adorable Dewey. De hecho, se trata del personaje que más intriga está despertando entre los fans, fruto del recast al que se vio obligado a hacer la serie tras el retiro profesional de la actuación de Erik Per Sullivan y su sustitución por el más que razonablemente parecido Caleb Ellsworth-Clark.

Así pues, el revival llegará a Disney+ el próximo 10 de abril con 4 episodios que pretenden convertir la nostalgia, como tantas otras ficciones antes, en un arma afilada que mantenga a generaciones de ayer y de hoy pegadas a la pequeña pantalla.