Rosalía y Topuria ¿pareja sorpresa?

Rosalía e Ilia Topuria son dos de las figuras más mediáticas del panorama nacional e internacional, cada uno en su terreno, pero ahora esa fama podría ir unida por una relación en común.

"Se disparan los rumores de romance" apuntaba esta mañana Gema López junto a varios colaboradores de Más Espejo.

"¿Apostáis por esta relación?" preguntaba la presentadora. Lorena Vázquez con un rotundo "no" argumentaba que sí que tienen una amistad muy fuerte y que han demostrado esta relación de manera pública "yo creo que Rosalía ahora mismo tiene su corazón en otros lugares" apuntaba la colaboradora.

"Rosalía tiene lugar y persona"

Lorena Vázquez no sólo apuesta por un "no" respecto a la relación entre Rosalía y Topuria sino que, se atreve a decir que la cantante tiene lugar y persona y que no es Ilia Topuria. Añade además que el boxeador se está recuperando de su ruptura con Giorgina Uzcátegui "un proceso que traerá mucha cola todavía... esa relación él aún no la ha superado, nos quedan por ver muchos capítulos".

Por su parte, Isabel Rábago, asegura que a pesar de que Ilian Topuria esté atravesando un proceso judicial complejo, con denuncias públicas de presiones y extorsión de por medio, si la expareja del boxeador quisiera retomar la relación no lo tendría difícil "yo sigo pensando que como ella decida volver con él, él vuelve porque él sigue bebiendo los vientos por ella".

"Cuando tú precisamente estás mal es cuando más te agarras a una nueva ilusión o te dejas querer" ha sentenciado Gema López.

De momento, habrá que esperar para confirmar si serán los nuevos protagonistas de las historias de amor que llegarán en 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.