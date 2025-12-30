Publicidad
El Hormiguero
“No tiene nada que ver”: Elsa Pataky compara la gastronomía española y la australiana
La actriz explicó cuáles son los sabores más característicos del país en el que vive desde hace años.
Elsa Pataky visitó El Hormiguero y, durante la charla, habló de su vida en Australia y de las diferencias culturales que ha ido descubriendo con el paso del tiempo.
Al abordar el tema gastronómico, explicó que allí no existe nada similar al jamón y mencionó el Vegemite como una especie de equivalente local, aunque reconoció que no hay ni punto de comparación.