“No tiene nada que ver”: Elsa Pataky compara la gastronomía española y la australiana

Elsa Pataky visitó El Hormiguero y, durante la charla, habló de su vida en Australia y de las diferencias culturales que ha ido descubriendo con el paso del tiempo.

Al abordar el tema gastronómico, explicó que allí no existe nada similar al jamón y mencionó el Vegemite como una especie de equivalente local, aunque reconoció que no hay ni punto de comparación.