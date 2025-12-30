75 familias a la calle por la decisión del duque de Alba: "No es por rehabilitación"

El duque de Alba, hijo mayor de la Duquesa, gestiona el Palacio de Liria y sus viviendas adyacentes desde el año 2011, antes de la muerte de Doña Cayetana.

Ahora ha decidido tomar la drástica decisión de dejar en la calle a 75 familias para hacer pisos turísticos. Algo que está en toda conversación en la manza más próxima al Placio de Liria.

Se han enviado cartas que ya han recibido más de 50 familias para informarles de la nueva situación de su alquiler. Según destaca El País, por razones técnicas y de rehabilitación del edificio, no se renoverán los contratos de alquiler cuando estos expiren y se invita a los inquilinos a slair de forma "ordenada".

Se trata de cinco portales, tres ubicados en la Calle Manuel y dos más en la Calle Duque de Liria, levantados en 1929 para alojar al pesonal de servicio del palacio y a sus familias.

Son pisos que van de los 45 a los 90 metros cuadrados con alquileres que oscilan entre los 1.000 y 1.500 euros. Un precio muy por debajo del marcado de la zona. Esta operación podría triplicar o cuadriplicar los ingresos de la familia.

El duque de Alba invertirá algo más de 5,6 millones de euros en las obras necesarias para el cambio de actividad y en los gastos asociados. La explotación turística de estos inmuebles arrojará una facturación de más de 2 millones de euros anuales. Inversión que quedará cubierta en poco más de tres años.

¿Habrá nuevos cambios inmobiliarios en las propiedades de la casa de Alba que afecten a más vecinos? ¿Tomarán medidas legales para evitar abandonar sus casas?