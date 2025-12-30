La vivienda vuelve a ser el reto a solucionar para 2026: el año que viene los precios seguirán subiendo

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza de los españoles, sobretodo de los más jóvenes. Vivir de alquiler, encontrar una casa o conseguir un piso en propiedad se ha vuelto todo un reto para la mayoría. Este año, ha marcado el día a día de muchos de ellos, asfixiados con los precios y ante la imposibilidad de encontrar alternativas donde vivir. Y lo que es peor, las perspectivas de cara al año que viene no son mucho mejores.

El 2025 cierra con una subida imparable del precio de las casas, tanto las usadas como las nuevas no dan tregua. Según los últimos datos de la Sociedad de Tasación, el mes de diciembre termina con un incremento del 8,9% del precio de la vivienda usada. La nueva, lo hace todavía más, hasta el 13,1%, según Tinsa.

El precio del metro cuadrado rompe todos los récords y su precio se sitúa ya en cifras históricas. De media, ahora mismo, el metro cuadrado cuesta 3.298 euros. Y todo apunta, según la Sociedad de Tasación, que lejos de bajar seguirá su escalada. Estiman que para el primer trimestre del año que viene alcance los 3.365 euros.

Esta situación no corresponde a un calentón puntual, apuntan los expertos. Si no a un problema estructural. "El gran reto es aumentar la oferta donde haga falta y hacerlo más rápido. Eso implica más suelo finalista, agilizar licencias, colaborar con ayuntamientos y comunidades autónomas, industrializar la construcción para ganar productividad y un parque de alquiler más estable", explica Ernesto Campos, economista y profesor en la VIU.

El precio de la vivienda ha castigado sobretodo a las regiones donde la situación está más tensionada. Al cierre del año, la región donde han sufrido más incrementos ha sido Madrid, donde el precio se ha disparado un 10,7%. Le siguen las Islas Baleares, donde lo ha hecho un 10,1% y Cataluña con un 9,6%. El esfuerzo para poder comprarse una casa también aumenta. En la capital ya hace falta destinar el sueldo integro durante más de 10 años para poder tener una vivienda en propiedad.

La solución, coinciden los expertos, pasa por crear más oferta: "el 2026 debería ser el año de pasar del anuncio al ladrillo, con menos titulares y más vivienda terminada", explica Campos. Todo un reto a solucionar, para que en doce meses esto sea una preocupación menos.

