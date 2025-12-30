“Si dices que no, te creo”: Bahar confía en Umay sin saber que le está mintiendo para proteger a Parla

Bahar y Rengin han entrado en la habitación de Umay decididas a saber la verdad. Las dos sienten que el robo no encaja, que hay algo más detrás de la paliza. Pero en cuanto han abierto la boca, Parla se ha puesto a la defensiva.

“Habéis venido aquí a interrogarnos”, ha soltado. Bahar, con calma, ha explicado que no es un interrogatorio. Pero Parla ha saltado al momento: “¿Entonces no nos estáis llamando ladronas?”. Rengin también ha intentado tranquilizarla: que no están diciendo eso.

Uras, al escuchar los gritos, ha estallado. Les ha dicho que han perdido el juicio, que se les ha olvidado lo que pasaron esas niñas el día anterior. Pero Bahar ha vuelto a decir que solo quieren protegerlas porque si hay algo que les dé miedo contar, necesitan saberlo para poder ayudarlas.

Bahar ha hablado como madre. Les ha dicho que no cree que tengan la culpa de nada, pero que tal vez estaban donde no debían, o vieron algo, o tuvieron que proteger a alguien. Y les ha pedido, por favor, que cuenten todo lo que pasó.

Entonces Bahar se ha acercado a Umay y le ha pedido que la mire a los ojos. Le ha prometido que la apoyará pase lo que pase y le ha hecho la pregunta: “¿Hay algo que me estás ocultando?”.

Umay le ha mentido. Le ha dicho que no y que solo estaban asustadas. Al final, Bahar ha tenido que tragarse la duda. Ha dicho que si ellas dicen que no, entonces las creen. Y la ha abrazado, intentando calmarse, aunque por dentro sigue con la sensación de que falta una parte de la historia.